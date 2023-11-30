11 украинских футболистов, в честь которых назвали стадионы
Блогер Sport.ua вспоминает игроков, в честь которых названы спортивные сооружения в Украине
«А жили мы близ стадиона имени Хрущева», – теща во время семейного застолья принялась вспоминать прошлое. Собравшиеся стали переглядываться, спрашивая друг у друга, а где это такой был. Пошли спросить меня, ведь я как раз вышел на кухню, чтобы приглядеть за горячим блюдом. Посмеявшись над таким невежеством, я рассказал, что Республиканский стадион им. Хрущева – это наш родной НСК «Олимпийский», а дальше стал перечислять его «девичьи» названия в стиле Жеглова из советского детектива: «Он же –…», «Он же –…».
Действительно, стадионы, названные в честь политических деятелей, в том числе и весьма сомнительных (это, мягко говоря) были отнюдь не редкостью на наших широтах. В основном, такие названия становились если и не одно-, то по крайней мере малодневками. Новая эпоха – новый поднятый на флаг вождь. А вот с названиями спортивных арен в честь выдающихся футболистов у нас до недавнего времени как-то не очень складывалось. Впрочем, прорыв в этом вопросе есть, и сейчас в Украине в названиях стадионов увековечена память нескольких выдающихся футболистов и в значительно меньшей степени – представителей других видов спорта. 30 ноября – 75-я годовщина со дня рождения легендарного игрока «Карпат» Льва Броварского. И эта дата послужила мне поводом вспомнить отечественных футболистов, в честь которых названы стадионы в Украине. Получилась вполне приличная сборная. В нее вошли игроки с разной степенью мастерства, известности, вклада в футбол, однако их сближает благодарность потомков, у которых получилось сохранить светлую память о них. Итак…
Вратарь: Виктор Банников (1938–2001)
Легендарный 3-кратный чемпион СССР, автор продолжительной сухой серии в национальном чемпионате, 2-кратный «Вратарь года» в СССР, первый президент Федерации футбола Украины Виктор Максимович является одним из олицетворений легендарного масловского «Динамо» 1960-х. В его честь был назван стадион в центре столицы – УТК имени В. М. Банникова (это – Верхнее поле Республиканского-«Олимпийского»), возведенный в 2004–2005 гг. Его вместимость – 1678 зрителей. Рекорд посещаемости (официальная цифра – 2000 болельщиков) был установлен на заре его существования во время матча молодежного отбора на Euro Украина – Турция. Мне лично всегда импонировала домашняя атмосфера на этой арене: здесь можно запросто соседствовать с президентами футбольных клубов, легендарными игроками, чиновниками Федерации футбола (Дом футбола – рядом!) и т. д.
В с. Братковцы Тысменицкого района на Франковщине есть стадион, названный в честь Ивана Краснецкого. Иван Михайлович – уроженец этого села. На протяжении игровой карьеры Краснецкий снискал хорошую славу как голкипер франковского «Спартака», играл во львовском армейском клубе и в Сумах. Тренировал ивано-франковское «Прикарпатье» в первом чемпионате независимой Украины, ближе к концу 1990-х трудился в ряде других украинских клубов. Многие годы проработал в СДЮШОР «Спартак-Прикарпатье».
Защитники: Василий Турянчик (1935–2022), Андрей Гусин (1972–2014), Валерий Кравчинский (1938–2000)
Состав защиты своеобразен. Здесь – два центральных защитника и профессиональный опорник, не сторонившийся, однако, защитной работы, более присущей сугубо центрдефу. Хотя и универсализмом могли похвастаться все трое. Помните легендарную переработку «Черемшины»: «Як Турянчик в нападі зіграє, так «Торпедо» з Києва тікає…» («Как Турянчик в нападении сыграет, то «Торпедо» из Киева убегает…»)? Собственно, Турянчик мог сыграть и опорника, почему нет!
Легендарный динамовский капитан Василий Юрьевич Турянчик приложился ко всем четырем динамовским чемпионствам 1960-х и к трем вице-чемпионствам того же исторического периода. Почему-то именно он устойчиво ассоциируется у меня с понятием «оттепели» в футбольном толковании этого термина. В его честь назван Мукачевский стадион ДЮСШ: «Стадион имени Василия Турянчика».
А на Буковине в пгт Путила есть арена с официальным названием: Коммунальное заведение «Путильский стадион «Карпаты» имени Андрея Гусина». Аккуратная небольшая арена с живописным видом, где название выложено цветом индивидуальных сидений (белым на фоне синих). Гусин-игрок играл на протяжении своей карьеры на разных позициях. Валерий Лобановский смог раскрыть его талант именно на позиции опорника, и Андрей был важной составляющей третьей звездной динамовской команды Лобановского в конце 1990-х гг.
Валерий Кравчинский был едва ли не единственным местным футболистом в составе черниговской «Десны» на заре ее существования в 1960-е гг. Капитанил долгое время в том коллективе. Кстати, капитанский путь Кравчинский начал с самого удачного для черниговцев сезона в Кубке СССР. Украинская команда в 1/16 финала обыграла мастеровитый бакинский «Нефтяник» (Кравчинский нейтрализовал звездного бакинца Анатолия Банишевского!) со счетом 1:0. А в 1/8 финала «Десна» в феерическом выездном противостоянии уступила «Кайрату» – 3:4. К слову, Кравчинский называл ту игру лучшей в своей карьере. Утверждение интересное, учитывая, что украинская команда все же пропустила 4 гола, однако та игра была по крайней мере самой зрелищной и памятной для «Десны» того периода. И до сих пор она овеяна легендами, а хет-трик Анатолия Рожанского в столице Казахстана – предмет особой гордости. По окончании игровой карьеры Кравчинский снискал славу на инженерном поприще, долгое время работал на известных черниговских производственных предприятиях, является автором интересных изобретений. Чуть ли не до 40-летнего возраста играл в заводской команде. А на родине Валерия Кирилловича – в Соснице (это бывший райцентр, а после административной реформы 2020 г. этот населенный пункт входит в состав Корюковского района) – стадион, капитально отремонтированный в 2020 г., был назван именем выдающегося земляка.
Полузащитники: Борис Тропанец (1964–2008), Богдан Маркевич (1925–2002), Лев Броварский (1948–2009), Виктор Дуков (1955–2000)
Уроженец с. Заря Борис Тропанец поиграл за немалое количество советских и постсоветских клубов (лично у меня в большей степени он ассоциируется с кишиневским «Нистру»), познал, что такое польский и корейский чемпионаты, а под занавес игровой карьеры даже заглянул в индонезийский чемпионат. Основное амплуа – левый полузащитник. Плодотворно поработал и на тренерском поприще (в основном в Молдове). Помню, как он ответил в одном из интервью на вопрос о важности интуиции в тренерской профессии: «Это качество вообще важно в спорте, а в футболе – особенно. Приходится в кратчайшие сроки решать очень сложные вопросы, и без интуиции никак не обойтись. Но она должна базироваться на специальном образовании. Не просто брать все из головы».
В честь Бориса Тропанца назван стадион на его родине – в с. Заря Саратского района Одесской области. Почти 2-тысячную арену построили в 2015 г. в течение 23-х дней (не достойно ли это Книги рекордов Гиннесса!), и на ней местная команда «Балканы» принимала в Кубке Украины импозантного гостя – «Днепр». Кстати, официальная протокольная цифра посещаемости того матча – 10 000 зрителей. Приезд Ротаня, Селезнева, Матеуса и других звезд финалиста Лиги Европы вызвал большой ажиотаж в регионе. Бело-черной раскраской трибун стадион в Заре чем-то напоминает домашнюю арену ковалевского «Колоса» (но свой нынешний вид стадион на Киевщине принял несколько позже зарянского сооружения).
Богдан Дмитриевич Маркевич представляет самое старшее поколение в этой символической команде. Номинальная позиция Маркевича - левый защитник (искренне благодарю за помощь Александра Паука). Однако расположу его немного выше и правее, чтобы укрепить опорную зону. В большей степени он был известен как тренер и организатор футбола. Однако в свое время поиграл за клуб родных Винников «Большевик» (впоследствии этот коллектив имел названия «Авангард», «Пищевик»), а также коллектив кожзавода. Стадион в Винниках (имеет 900 мест на трибунах) был назван в честь Богдана Дмитриевича в 2003 г. Теперь это – полноценная спортивная база с основным искусственным полем и двумя тренировочными, одно из которых имеет естественное покрытие.
Многолетний капитан «Карпат», рекордсмен этого клуба по количеству проведенных матчей, настоящая легенда галицкого футбола Лев Броварский по игровому амплуа был правым полузащитником, а по игровой ментальности – настоящим лидером. Какими бы субъективными ни были голосования за лучшего игрока того или иного клуба всех времен, однако в отношении «Карпат» и Броварского эта оценка объективна. Ну а первая ассоциация с победой «Карпат» в финале союзного кубка 1969 г. именно с ним – 6-м номером львовской команды. В 2012 г. стадион в Самборе был назван именем Льва Броварского. А в 2021 г. арена была открыта после реконструкции. Теперь там наличествуют комфортные трибуны в сине-желтой цветовой гамме, современная система полива поля, беговые дорожки, модерное административное помещение и т. д.
Полуторатысячный стадион в Овидиополе носит имя Виктора Дукова с 2000 г. В большей степени Дуков известен как руководитель Овидиопольского района и отец-основатель футбольного клуба «Днестр». Однако и как игрок он также снискал добрую славу. В частности, в финале Кубка Одесской области 1981 г. именно гол Дукова в начале 2-го тайма оказался победным для его команды: овидиопольский «Дзержинец» одолел одесскую команду «Такси». Дуков-игрок был ориентирован на атаку, однако расположу его под нападающими, ведь Виктор Иванович владел и незаурядным искусством голевого паса.
Нападающие: Валерий Лобановский (1939–2002), Евгений Шамбир (1992–2022), Олег Русин (1996–2016)
В честь Валерия Васильевича Лобановского назван не один стадион в Украине. Все знают о легендарной динамовской арене в центре столицы, на которой киевский клуб крушил «Спартак» и ПСЖ, побеждал «Манчестер Сити» и АЗ. Значительно меньше людей слышало о стадионе в Переяславе Киевской области. Его официальное название – Коммунальное заведение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион имени Валерия Лобановского». Уютная арена с трибунами на 1620 мест гостеприимно принимает матчи с участием местных футбольных команд, а также легкоатлетические соревнования.
Может быть, Евгений Шамбир и не был известной футбольной звездой. Однако в 2014–2017 гг. он играл за команду «Сокол» из Долинской Кировоградской области и в ее составе дважды становился чемпионом района. С началом полномасштабной войны Евгений встал на защиту родины и погиб в марте прошлого года в Николаевской области во время выполнения боевого задания. А летом того же года стадион в Долинской был переименован в КСК «Колос» имени Евгения Шамбира.
Стадион в Новояворовске был назван именем Олега Русина – игрока местного футбольного клуба «Горняк», брата известного форварда «Сандерленда» Назария Русина. Увы, Олег не успел полностью себя реализовать в футболе. Он вместе с командами (в которых, кстати, капитанствовал) побеждал в разного уровня турнирах среди детей и юношей. А среди взрослых в 2013-м стал чемпионом Первой лиги Львовской области по футболу в составе ФК «Горняк-Новояворовск», к тому же, защищал честь Новояворовска в сезонах 2014–2015 гг.
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Не скажу, что я фанатичный граундхоппер (есть куда более заядлые!). Однако журналистская работа предполагает среди прочего и паломничество по разнообразными закоулкам, в том числе и в разных уголках Украины. По возможности стараюсь увидеть, как выглядит стадион даже в самом маленьком селе. Впечатления разнятся. Там, где есть мощное агропредприятие, как правило, со спортивной и с другой инфраструктурной начинкой все в порядке. Там же, где не родит рожь-пшеница, часто наталкиваюсь на разруху. Однако заметил, что, если арене присвоено имя футболиста, она находится в отличном состоянии. Символично, как по мне!
К сожалению, не так уж много спортарен в Украине носят имена футболистов. Почитают политиков, председателей колхозов, директоров заводов, местных руководителей, изредка – представителей не столь популярных видов спорта. А вот людей-стадионов в нашем футболе нужно искать тщательно, хотя соответствующая тенденция и наметилась в последнее время.
В Ладыжине стадион назван в честь Павла Кривохижи – игрока, тренера и организатора, настоящей легенды местного футбола. В наше время чествуют погибших на войне с русским супостатом героев предоставлением их имен спортивным сооружениям на их малых родинах. Есть в истории Украины, к сожалению, и досадный случай обратного переименования. Стадион имени Петра Лайко в городе Днепр был переименован в нечто абстрактное. Никак не возьму в толк, чем провинился уважаемый Петр Гаврилович – звезда киевского «Динамо» конца 1930-х и днепропетровской «Стали» 2-й половины 1940-х. К нашей футбольной истории все-таки стоит относиться бережнее. Те, кто в разное время возводил крепкое здание отечественного футбола, заслужили уважения.
Алексей РЫЖКОВ
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