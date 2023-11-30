11 украинских футболистов, в честь которых назвали стадионы

«А жили мы близ стадиона имени Хрущева», – теща во время семейного застолья принялась вспоминать прошлое. Собравшиеся стали переглядываться, спрашивая друг у друга, а где это такой был. Пошли спросить меня, ведь я как раз вышел на кухню, чтобы приглядеть за горячим блюдом. Посмеявшись над таким невежеством, я рассказал, что Республиканский стадион им. Хрущева – это наш родной НСК «Олимпийский», а дальше стал перечислять его «девичьи» названия в стиле Жеглова из советского детектива: «Он же –…», «Он же –…».

Действительно, стадионы, названные в честь политических деятелей, в том числе и весьма сомнительных (это, мягко говоря) были отнюдь не редкостью на наших широтах. В основном, такие названия становились если и не одно-, то по крайней мере малодневками. Новая эпоха – новый поднятый на флаг вождь. А вот с названиями спортивных арен в честь выдающихся футболистов у нас до недавнего времени как-то не очень складывалось. Впрочем, прорыв в этом вопросе есть, и сейчас в Украине в названиях стадионов увековечена память нескольких выдающихся футболистов и в значительно меньшей степени – представителей других видов спорта. 30 ноября – 75-я годовщина со дня рождения легендарного игрока «Карпат» Льва Броварского. И эта дата послужила мне поводом вспомнить отечественных футболистов, в честь которых названы стадионы в Украине. Получилась вполне приличная сборная. В нее вошли игроки с разной степенью мастерства, известности, вклада в футбол, однако их сближает благодарность потомков, у которых получилось сохранить светлую память о них. Итак…

Вратарь: Виктор Банников (1938–2001)

Легендарный 3-кратный чемпион СССР, автор продолжительной сухой серии в национальном чемпионате, 2-кратный «Вратарь года» в СССР, первый президент Федерации футбола Украины Виктор Максимович является одним из олицетворений легендарного масловского «Динамо» 1960-х. В его честь был назван стадион в центре столицы – УТК имени В. М. Банникова (это – Верхнее поле Республиканского-«Олимпийского»), возведенный в 2004–2005 гг. Его вместимость – 1678 зрителей. Рекорд посещаемости (официальная цифра – 2000 болельщиков) был установлен на заре его существования во время матча молодежного отбора на Euro Украина – Турция. Мне лично всегда импонировала домашняя атмосфера на этой арене: здесь можно запросто соседствовать с президентами футбольных клубов, легендарными игроками, чиновниками Федерации футбола (Дом футбола – рядом!) и т. д.

Стадион УТК имени Виктора Банникова

В с. Братковцы Тысменицкого района на Франковщине есть стадион, названный в честь Ивана Краснецкого. Иван Михайлович – уроженец этого села. На протяжении игровой карьеры Краснецкий снискал хорошую славу как голкипер франковского «Спартака», играл во львовском армейском клубе и в Сумах. Тренировал ивано-франковское «Прикарпатье» в первом чемпионате независимой Украины, ближе к концу 1990-х трудился в ряде других украинских клубов. Многие годы проработал в СДЮШОР «Спартак-Прикарпатье».

Защитники: Василий Турянчик (1935–2022), Андрей Гусин (1972–2014), Валерий Кравчинский (1938–2000)

Состав защиты своеобразен. Здесь – два центральных защитника и профессиональный опорник, не сторонившийся, однако, защитной работы, более присущей сугубо центрдефу. Хотя и универсализмом могли похвастаться все трое. Помните легендарную переработку «Черемшины»: «Як Турянчик в нападі зіграє, так «Торпедо» з Києва тікає…» («Как Турянчик в нападении сыграет, то «Торпедо» из Киева убегает…»)? Собственно, Турянчик мог сыграть и опорника, почему нет!

Легендарный динамовский капитан Василий Юрьевич Турянчик приложился ко всем четырем динамовским чемпионствам 1960-х и к трем вице-чемпионствам того же исторического периода. Почему-то именно он устойчиво ассоциируется у меня с понятием «оттепели» в футбольном толковании этого термина. В его честь назван Мукачевский стадион ДЮСШ: «Стадион имени Василия Турянчика».

А на Буковине в пгт Путила есть арена с официальным названием: Коммунальное заведение «Путильский стадион «Карпаты» имени Андрея Гусина». Аккуратная небольшая арена с живописным видом, где название выложено цветом индивидуальных сидений (белым на фоне синих). Гусин-игрок играл на протяжении своей карьеры на разных позициях. Валерий Лобановский смог раскрыть его талант именно на позиции опорника, и Андрей был важной составляющей третьей звездной динамовской команды Лобановского в конце 1990-х гг.

Валерий Кравчинский был едва ли не единственным местным футболистом в составе черниговской «Десны» на заре ее существования в 1960-е гг. Капитанил долгое время в том коллективе. Кстати, капитанский путь Кравчинский начал с самого удачного для черниговцев сезона в Кубке СССР. Украинская команда в 1/16 финала обыграла мастеровитый бакинский «Нефтяник» (Кравчинский нейтрализовал звездного бакинца Анатолия Банишевского!) со счетом 1:0. А в 1/8 финала «Десна» в феерическом выездном противостоянии уступила «Кайрату» – 3:4. К слову, Кравчинский называл ту игру лучшей в своей карьере. Утверждение интересное, учитывая, что украинская команда все же пропустила 4 гола, однако та игра была по крайней мере самой зрелищной и памятной для «Десны» того периода. И до сих пор она овеяна легендами, а хет-трик Анатолия Рожанского в столице Казахстана – предмет особой гордости. По окончании игровой карьеры Кравчинский снискал славу на инженерном поприще, долгое время работал на известных черниговских производственных предприятиях, является автором интересных изобретений. Чуть ли не до 40-летнего возраста играл в заводской команде. А на родине Валерия Кирилловича – в Соснице (это бывший райцентр, а после административной реформы 2020 г. этот населенный пункт входит в состав Корюковского района) – стадион, капитально отремонтированный в 2020 г., был назван именем выдающегося земляка.

Полузащитники: Борис Тропанец (1964–2008), Богдан Маркевич (1925–2002), Лев Броварский (1948–2009), Виктор Дуков (1955–2000)

Уроженец с. Заря Борис Тропанец поиграл за немалое количество советских и постсоветских клубов (лично у меня в большей степени он ассоциируется с кишиневским «Нистру»), познал, что такое польский и корейский чемпионаты, а под занавес игровой карьеры даже заглянул в индонезийский чемпионат. Основное амплуа – левый полузащитник. Плодотворно поработал и на тренерском поприще (в основном в Молдове). Помню, как он ответил в одном из интервью на вопрос о важности интуиции в тренерской профессии: «Это качество вообще важно в спорте, а в футболе – особенно. Приходится в кратчайшие сроки решать очень сложные вопросы, и без интуиции никак не обойтись. Но она должна базироваться на специальном образовании. Не просто брать все из головы».

В честь Бориса Тропанца назван стадион на его родине – в с. Заря Саратского района Одесской области. Почти 2-тысячную арену построили в 2015 г. в течение 23-х дней (не достойно ли это Книги рекордов Гиннесса!), и на ней местная команда «Балканы» принимала в Кубке Украины импозантного гостя – «Днепр». Кстати, официальная протокольная цифра посещаемости того матча – 10 000 зрителей. Приезд Ротаня, Селезнева, Матеуса и других звезд финалиста Лиги Европы вызвал большой ажиотаж в регионе. Бело-черной раскраской трибун стадион в Заре чем-то напоминает домашнюю арену ковалевского «Колоса» (но свой нынешний вид стадион на Киевщине принял несколько позже зарянского сооружения).

Богдан Дмитриевич Маркевич представляет самое старшее поколение в этой символической команде. Номинальная позиция Маркевича - левый защитник (искренне благодарю за помощь Александра Паука). Однако расположу его немного выше и правее, чтобы укрепить опорную зону. В большей степени он был известен как тренер и организатор футбола. Однако в свое время поиграл за клуб родных Винников «Большевик» (впоследствии этот коллектив имел названия «Авангард», «Пищевик»), а также коллектив кожзавода. Стадион в Винниках (имеет 900 мест на трибунах) был назван в честь Богдана Дмитриевича в 2003 г. Теперь это – полноценная спортивная база с основным искусственным полем и двумя тренировочными, одно из которых имеет естественное покрытие.

Стадион имени Богдана Маркевича

Многолетний капитан «Карпат», рекордсмен этого клуба по количеству проведенных матчей, настоящая легенда галицкого футбола Лев Броварский по игровому амплуа был правым полузащитником, а по игровой ментальности – настоящим лидером. Какими бы субъективными ни были голосования за лучшего игрока того или иного клуба всех времен, однако в отношении «Карпат» и Броварского эта оценка объективна. Ну а первая ассоциация с победой «Карпат» в финале союзного кубка 1969 г. именно с ним – 6-м номером львовской команды. В 2012 г. стадион в Самборе был назван именем Льва Броварского. А в 2021 г. арена была открыта после реконструкции. Теперь там наличествуют комфортные трибуны в сине-желтой цветовой гамме, современная система полива поля, беговые дорожки, модерное административное помещение и т. д.

Полуторатысячный стадион в Овидиополе носит имя Виктора Дукова с 2000 г. В большей степени Дуков известен как руководитель Овидиопольского района и отец-основатель футбольного клуба «Днестр». Однако и как игрок он также снискал добрую славу. В частности, в финале Кубка Одесской области 1981 г. именно гол Дукова в начале 2-го тайма оказался победным для его команды: овидиопольский «Дзержинец» одолел одесскую команду «Такси». Дуков-игрок был ориентирован на атаку, однако расположу его под нападающими, ведь Виктор Иванович владел и незаурядным искусством голевого паса.

Нападающие: Валерий Лобановский (1939–2002), Евгений Шамбир (1992–2022), Олег Русин (1996–2016)

В честь Валерия Васильевича Лобановского назван не один стадион в Украине. Все знают о легендарной динамовской арене в центре столицы, на которой киевский клуб крушил «Спартак» и ПСЖ, побеждал «Манчестер Сити» и АЗ. Значительно меньше людей слышало о стадионе в Переяславе Киевской области. Его официальное название – Коммунальное заведение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион имени Валерия Лобановского». Уютная арена с трибунами на 1620 мест гостеприимно принимает матчи с участием местных футбольных команд, а также легкоатлетические соревнования.

Стадион Динамо имени Валерия Лобановского

Может быть, Евгений Шамбир и не был известной футбольной звездой. Однако в 2014–2017 гг. он играл за команду «Сокол» из Долинской Кировоградской области и в ее составе дважды становился чемпионом района. С началом полномасштабной войны Евгений встал на защиту родины и погиб в марте прошлого года в Николаевской области во время выполнения боевого задания. А летом того же года стадион в Долинской был переименован в КСК «Колос» имени Евгения Шамбира.

Стадион в Новояворовске был назван именем Олега Русина – игрока местного футбольного клуба «Горняк», брата известного форварда «Сандерленда» Назария Русина. Увы, Олег не успел полностью себя реализовать в футболе. Он вместе с командами (в которых, кстати, капитанствовал) побеждал в разного уровня турнирах среди детей и юношей. А среди взрослых в 2013-м стал чемпионом Первой лиги Львовской области по футболу в составе ФК «Горняк-Новояворовск», к тому же, защищал честь Новояворовска в сезонах 2014–2015 гг.

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Не скажу, что я фанатичный граундхоппер (есть куда более заядлые!). Однако журналистская работа предполагает среди прочего и паломничество по разнообразными закоулкам, в том числе и в разных уголках Украины. По возможности стараюсь увидеть, как выглядит стадион даже в самом маленьком селе. Впечатления разнятся. Там, где есть мощное агропредприятие, как правило, со спортивной и с другой инфраструктурной начинкой все в порядке. Там же, где не родит рожь-пшеница, часто наталкиваюсь на разруху. Однако заметил, что, если арене присвоено имя футболиста, она находится в отличном состоянии. Символично, как по мне!

К сожалению, не так уж много спортарен в Украине носят имена футболистов. Почитают политиков, председателей колхозов, директоров заводов, местных руководителей, изредка – представителей не столь популярных видов спорта. А вот людей-стадионов в нашем футболе нужно искать тщательно, хотя соответствующая тенденция и наметилась в последнее время.

В Ладыжине стадион назван в честь Павла Кривохижи – игрока, тренера и организатора, настоящей легенды местного футбола. В наше время чествуют погибших на войне с русским супостатом героев предоставлением их имен спортивным сооружениям на их малых родинах. Есть в истории Украины, к сожалению, и досадный случай обратного переименования. Стадион имени Петра Лайко в городе Днепр был переименован в нечто абстрактное. Никак не возьму в толк, чем провинился уважаемый Петр Гаврилович – звезда киевского «Динамо» конца 1930-х и днепропетровской «Стали» 2-й половины 1940-х. К нашей футбольной истории все-таки стоит относиться бережнее. Те, кто в разное время возводил крепкое здание отечественного футбола, заслужили уважения.

Алексей РЫЖКОВ