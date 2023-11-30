Ястремская не смогла обыграть Севастову на турнире в Андорре
Даяна взяла первый сет, но в итоге уступила
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Андорре.
Во втором раунде основы украинка проиграла латвийке Анастасии Севастовой, которая вернулась после декрета.
Андорра. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6(3), 1:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Севастова сразится против шестой сеяной испанки Марины Бассольс (№145 WTA).
Отметим, что 33-летняя Анастасия Севастова – бывшая 11-я ракетка мира, на ее счету 4 выигранных титула WTA.
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