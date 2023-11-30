Ястремская не смогла обыграть Севастову на турнире в Андорре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Андорре.

Во втором раунде основы украинка проиграла латвийке Анастасии Севастовой, которая вернулась после декрета.

Андорра. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6(3), 1:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Севастова сразится против шестой сеяной испанки Марины Бассольс (№145 WTA).

Отметим, что 33-летняя Анастасия Севастова – бывшая 11-я ракетка мира, на ее счету 4 выигранных титула WTA.