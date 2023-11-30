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WTA
30 ноября 2023, 19:33 | Обновлено 30 ноября 2023, 19:35
524
3

Ястремская не смогла обыграть Севастову на турнире в Андорре

Даяна взяла первый сет, но в итоге уступила

30 ноября 2023, 19:33 | Обновлено 30 ноября 2023, 19:35
524
3
Ястремская не смогла обыграть Севастову на турнире в Андорре
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Андорре.

Во втором раунде основы украинка проиграла латвийке Анастасии Севастовой, которая вернулась после декрета.

Андорра. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6(3), 1:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Севастова сразится против шестой сеяной испанки Марины Бассольс (№145 WTA).

Отметим, что 33-летняя Анастасия Севастова – бывшая 11-я ракетка мира, на ее счету 4 выигранных титула WTA.

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Даяна Ястремская Анастасия Севастова WTA Андорра
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Vlad Holl
Повністю безнадійна. Навіть  на такому турнірі гра нульова
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+2
Александр Ад
той хто зробив  набагато меньш помилок той і виграв ,Даяно чуеш?
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+1
sirjoga
Даяні ще зарано грати з такими високорейтинговими суперницями, але молодець, без сухих сетів.
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0
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