ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных после матчей, которые состоялись в ноябре 2023 года. Украина в обновленной версии списка занимает 22-е место. Интересно, что в октябрьской вариации топа «желто-синие» также были расположены 22-ми.

После публикации предыдущего реестра сборная Украины провела один матч квалификации Евро-2024, против команды Италии (0:0).

Соперники команды Сергея Реброва в плей-офф отбора чемпионата Европы занимают следующие места: Босния и Герцеговина – 69 (-6 по сравнению с предыдущим рейтингом), Израиль – 75 (-4), Исландия – 71 (-4).

Рейтинг ФИФА по состоянию на 30.11.2023

1. Аргентина – 1855.20.

2. Франция – 1845.44.

3. Англия – 1800.05.

4. Бельгия – 1798.46.

5. Бразилия – 1784.09.

6. Нидерланды – 1745.48.

7. Португалия – 1745.06.

8. Испания – 1732.64.

9. Италия – 1718.82.

10. Хорватия – 1717.57.

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