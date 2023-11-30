Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
Другие новости
30 ноября 2023, 13:19 | Обновлено 30 ноября 2023, 13:24
3913
8

ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?

Ничья с Италией не позволила «желто-синим» подняться выше в списке

30 ноября 2023, 13:19 | Обновлено 30 ноября 2023, 13:24
3913
8
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
УАФ

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных после матчей, которые состоялись в ноябре 2023 года. Украина в обновленной версии списка занимает 22-е место. Интересно, что в октябрьской вариации топа «желто-синие» также были расположены 22-ми.

После публикации предыдущего реестра сборная Украины провела один матч квалификации Евро-2024, против команды Италии (0:0).

Соперники команды Сергея Реброва в плей-офф отбора чемпионата Европы занимают следующие места: Босния и Герцеговина – 69 (-6 по сравнению с предыдущим рейтингом), Израиль – 75 (-4), Исландия – 71 (-4).

Рейтинг ФИФА по состоянию на 30.11.2023

  • 1. Аргентина – 1855.20.
  • 2. Франция – 1845.44.
  • 3. Англия – 1800.05.
  • 4. Бельгия – 1798.46.
  • 5. Бразилия – 1784.09.
  • 6. Нидерланды – 1745.48.
  • 7. Португалия – 1745.06.
  • 8. Испания – 1732.64.
  • 9. Италия – 1718.82.
  • 10. Хорватия – 1717.57.

...

  • 22. УКРАИНА – 1553.35.
По теме:
Экс-игрок сборной Боснии: «Украину поддерживают все. Вспомните Евровидение»
Александр КУЧЕР: «Ракицкий мог бы усилить оборону сборной Украины»
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Украина - Италия рейтинг ФИФА
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Футбол | 30 ноября 2023, 03:55 11
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи

Украинец не блеснул

БУДКОВСКИЙ: «Мы с Александром Усиком – самые мощные форварды Украины»
Футбол | 30 ноября 2023, 12:31 0
БУДКОВСКИЙ: «Мы с Александром Усиком – самые мощные форварды Украины»
БУДКОВСКИЙ: «Мы с Александром Усиком – самые мощные форварды Украины»

Нападающий «Полесья» рассказал о похожей антропометрии с украинским боксером

На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
Биатлон | 29.11.2023, 17:45
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
SofaScore: Два украинца из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов
Футбол | 30.11.2023, 10:41
SofaScore: Два украинца из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов
SofaScore: Два украинца из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29.11.2023, 20:12
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fedd1979
Бляха-муха, як ми потім опиняємося у третіх кошиках - загадка...
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
fifa2020
12-ті в Європі! Головне так рік протриматися, до жеребкування відбору до ЧС-26, тоді будемо в першій корзині! Якщо хтось з європейців нас обійде і станемо 13, то будемо вже в 2 корзині і шанси набагато зменшуються попасти на ЧС.
Ответить
+3
-PhoeniX-
В Elo-рейтинге 16-е (10-е в Еропе). Более объективный рейтинг. Да и за основу для расчетов ФИФА был взят. Жаль, что для посева на ЧМ и ЧЕ используется эта фигня от ФИФы
Ответить
+1
Remark
22 місце в світі - це круто! Але завжди хочеться більшого)))
Ответить
+1
an52
За рейтингами ніби повинні потрапляти до складу учасників ЧС, але не потрапляємо. Хоча за цими рейтингами Бельгія давно повинна була чемпіоном світу стати))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Aries2005
Це дякуючи старанням Хесуса Хіля. "Честь" і "хвала" цьому контрацептиву!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
28.11.2023, 18:36 3
Бокс
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
28.11.2023, 22:10 12
Футбол
Тедди Атлас сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри
Тедди Атлас сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри
28.11.2023, 21:59
Бокс
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
29.11.2023, 14:28 37
Футбол
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 38
Футбол
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
28.11.2023, 11:10 13
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 153
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем