ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
Ничья с Италией не позволила «желто-синим» подняться выше в списке
ФИФА обновила рейтинг национальных сборных после матчей, которые состоялись в ноябре 2023 года. Украина в обновленной версии списка занимает 22-е место. Интересно, что в октябрьской вариации топа «желто-синие» также были расположены 22-ми.
После публикации предыдущего реестра сборная Украины провела один матч квалификации Евро-2024, против команды Италии (0:0).
Соперники команды Сергея Реброва в плей-офф отбора чемпионата Европы занимают следующие места: Босния и Герцеговина – 69 (-6 по сравнению с предыдущим рейтингом), Израиль – 75 (-4), Исландия – 71 (-4).
Рейтинг ФИФА по состоянию на 30.11.2023
- 1. Аргентина – 1855.20.
- 2. Франция – 1845.44.
- 3. Англия – 1800.05.
- 4. Бельгия – 1798.46.
- 5. Бразилия – 1784.09.
- 6. Нидерланды – 1745.48.
- 7. Португалия – 1745.06.
- 8. Испания – 1732.64.
- 9. Италия – 1718.82.
- 10. Хорватия – 1717.57.
...
- 22. УКРАИНА – 1553.35.
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