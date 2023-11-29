Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер выиграл у Антверпена, Мбаппе спас ПСЖ, назначен конгресс УАФ
Другие новости
29 ноября 2023, 10:29 | Обновлено 29 ноября 2023, 10:43
502
0

Шахтер выиграл у Антверпена, Мбаппе спас ПСЖ, назначен конгресс УАФ

Главные новости за 28 ноября на Sport.ua

29 ноября 2023, 10:29 | Обновлено 29 ноября 2023, 10:43
502
0
Шахтер выиграл у Антверпена, Мбаппе спас ПСЖ, назначен конгресс УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 ноября.

1A. Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Донецкий клуб обеспечил себе евровесну

1B. ПУШИЧ: «Игроки Шахтера делают больше, чем я от них требую. Горжусь ими»
Наставник «горняков» дал пресс-конференцию после победы над «Антверпеном

2A. Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов 10 команд

2B. Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

3A. Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ
Состоялись поединки группы F Лиги чемпионов

3B. Суперкамбек с голом Холанда. Манчестер Сити обыграл РБ Лейпциг с 0:2 в ЛЧ
Игра завершилась со счетом 3:2, «Янг Бойз» выиграл у «Црвены Звезды»

4A. Атлетико обыграл Фейеноорд и вместе с Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Нидерландский клуб сыграет в Лиге Европы, Селтик выбыл из еврокубков

4B. Барселона победила Порту и забронировала первое место в группе H
Состоялся матч в группе H

5A. Удачная репетиция. Юношеская команда Шахтера переиграла Антверпен
Подопечные Алексея Белика одержали трудную победу

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ
Важное для украинского футбола событие состоится 25 января 2024 года

6A. Шевченко выше Буффона, кто лучший? Назван топ-100 футболистов ХХІ века
Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

6B. Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Похоже, что болельщики «Жироны» могут выдохнуть

7. Снигур не справилась с опытом Володько на соревнованиях в Словакии
Дарья проиграла соотечественнице в двух партиях

8A. Ястремская обыграла нейтральную теннисистку на старте турнира в Андорре
Украинка разобралась с Екатериной Макаровой

8B. Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Судя по всему, бой пройдет в апреле

9. Украина возвращается на топ-турнир. Что нужно знать о чемпионате мира 2023
Sport.ua анонсирует чемпионат мира по гандболу среди женщин

10A. Ничья Шахтера, победа Динамо, единоличное лидерство Днепра-1
Самые интересные события 15-го тура УПЛ – в традиционном обзоре

10B. Малиновский и Цыганков забивают, Лунин и Зинченко спасают
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10C. Конте хочет вернуться в Серию А. Какие у него есть варианты?
Рассматриваем потенциально доступные клубы для специалиста

По теме:
Гол Цыганкова, Днепр-1 выиграл первый круг УПЛ, фейр-плей от Роналду
Пушка Малиновского, взятие от Коваленко, перекладина Миколенко, сухой Лунин
Заря снова проиграла, Арсенал стал лидером АПЛ, старт сезона в биатлоне
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Футбол | 29 ноября 2023, 00:23 7
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту

Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов 10 команд

Тренер Антверпена пожаловался на судейство в матче с Шахтером
Футбол | 29 ноября 2023, 08:04 6
Тренер Антверпена пожаловался на судейство в матче с Шахтером
Тренер Антверпена пожаловался на судейство в матче с Шахтером

Марк Ван Боммель считает, что судья был несправедлив к его команде

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября
Футбол | 29.11.2023, 07:25
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
Футбол | 28.11.2023, 23:20
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Футбол | 28.11.2023, 11:10
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
27.11.2023, 21:47 3
Футбол
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
28.11.2023, 08:10 5
Бокс
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
28.11.2023, 11:35 2
Футбол
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
28.11.2023, 18:36 1
Бокс
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
28.11.2023, 00:03 22
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 152
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
27.11.2023, 17:40 3
Футбол
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем