Шахтер выиграл у Антверпена, Мбаппе спас ПСЖ, назначен конгресс УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 ноября.

1A. Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен

Донецкий клуб обеспечил себе евровесну

1B. ПУШИЧ: «Игроки Шахтера делают больше, чем я от них требую. Горжусь ими»

Наставник «горняков» дал пресс-конференцию после победы над «Антверпеном

2A. Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту

Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов 10 команд

2B. Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

3A. Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ

Состоялись поединки группы F Лиги чемпионов

3B. Суперкамбек с голом Холанда. Манчестер Сити обыграл РБ Лейпциг с 0:2 в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 3:2, «Янг Бойз» выиграл у «Црвены Звезды»

4A. Атлетико обыграл Фейеноорд и вместе с Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Нидерландский клуб сыграет в Лиге Европы, Селтик выбыл из еврокубков

4B. Барселона победила Порту и забронировала первое место в группе H

Состоялся матч в группе H

5A. Удачная репетиция. Юношеская команда Шахтера переиграла Антверпен

Подопечные Алексея Белика одержали трудную победу

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ

Важное для украинского футбола событие состоится 25 января 2024 года

6A. Шевченко выше Буффона, кто лучший? Назван топ-100 футболистов ХХІ века

Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

6B. Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма

Похоже, что болельщики «Жироны» могут выдохнуть

7. Снигур не справилась с опытом Володько на соревнованиях в Словакии

Дарья проиграла соотечественнице в двух партиях

8A. Ястремская обыграла нейтральную теннисистку на старте турнира в Андорре

Украинка разобралась с Екатериной Макаровой

8B. Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул

Судя по всему, бой пройдет в апреле

9. Украина возвращается на топ-турнир. Что нужно знать о чемпионате мира 2023

Sport.ua анонсирует чемпионат мира по гандболу среди женщин

10A. Ничья Шахтера, победа Динамо, единоличное лидерство Днепра-1

Самые интересные события 15-го тура УПЛ – в традиционном обзоре

10B. Малиновский и Цыганков забивают, Лунин и Зинченко спасают

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10C. Конте хочет вернуться в Серию А. Какие у него есть варианты?

Рассматриваем потенциально доступные клубы для специалиста