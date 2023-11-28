Малиновский и Цыганков забивают, Лунин и Зинченко спасают

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг

Миколенко мог забить МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» – 0:3.

В первом тайме «красные дьяволы» забили один гол, а после перерыва довели дело до разгрома.

Виталий Миколенко отыграл весь поединок. На старте поединка именно с фланга украинского защитника прошла подача, завершившаяся фантастическим голом Алехандро Гарначо.



В атакующих действиях Виталий был более продуктивным. В конце игры Миколенко мог забить. Удар украинца из-за пределов штрафной приняла на себя перекладина. Затем еще пытался пробить с лета после подбора, но удар заблокировали защитники МЮ.

«Эвертон» находится на предпоследнем месте в АПЛ. До спасительного 17-го места – 5 очков.

Пассивный Мудрик

Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в гостях разгромно проиграл «Ньюкаслу» – 1:4.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. После перерыва забивали только «сороки».

Михаил Мудрик вышел на замену на 68-й минуте. Наставник гостей Маурисио Почеттино хотел усилить игру команды и попытаться переломить ход поединка. Очень скоро после появления украинского вингера гости остались вдесятером после удаления Риса Джеймса. После чего игра перешла под полный контроль «Ньюкасла». «Челси» думал только об обороне. Особой возможности проявить себя в такой игре у Михаила не было. Однажды Мудрик разогнал быструю атаку, но партнер потерял мяч возле штрафной соперника. Второй эпизод заслуживает внимания – Мэтт Ритчи грязно сыграл против вингера «Челси», за что получил желтую карточку. Эпизод перерос в небольшую толкотню между украинцем и шотландцем.

«Челси» находится в середине таблицы АПЛ. «Синие» находятся на 10-м месте с 16-ю очками.



Надежный Забарный

«Борнмут» в гостях победил «Шеффилд Юнайтед» – 3:1.

Гости за час игры решили судьбу поединка, когда забили три мяча. «Шеффилд» смог ответить только голом престижа в добавленное к матчу время.

Илья Забарный привычно сыграл весь поединок. Игра прошла с полным преимуществом гостей. У защитников «Борнмута» было не так много работы. В плане обороны Забарный провел очень сильный поединок и выиграл все свои единоборства. Украинский центральный защитник много помогал в атаке своими длинными передачами. В случае со вторым забитым мячом атака гостей началась именно после удачного отбора Ильи.

«Борнмут» на 16-м месте с 12 очками.



Зинченко против Ярмолюка

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко против Егора Ярмолюка

«Арсенал» в гостях одержал минимальную победу над «Брентфордом» – 1:0.

«Канониры» забили победный гол в самом конце встречи.

Егор Ярмолюк впервые вышел в основе «Брентфорда». Украинец отыграл 72 минуты. Центральный полузащитник проделал много беговой работы, работал на команду. Перед заменой имел возможность забить. Но удар Егора из-за пределов штрафной пришелся прямо во вратаря «канониров».

Александр Зинченко отыграл целый матч. Украинский легионер стал одним из героев встречи. В конце второго тайма Зинченко выбил мяч с линии ворот после удара головой Нила Мопе. Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл уже был бессилен спасти свою команду.

В первом тайме Александр опасно навешивал на Леандро Троссарда, но удар бельгийца головой пришелся мимо ворот. Украинец отобрал мяч на половине поля «Брентфорда», но Габриэл Мартинелли не смог распорядиться своим шансом. Вообще, через левый фланг шло очень много атак «канониров». Во второй половине игры Зинченко не всегда справлялся со своими обязанностями в обороне.

«Арсенал» поднялся на первую ступеньку в АПЛ. Ближайший преследователь «Манчестер Сити» отстает на один пункт. «Брентфорд» на 11-й позиции.



Лунин попал в сборную тура Ла Лиги

«Реал» на выезде разгромил «Кадис» со счетом 3:0. Дубль в составе «Реала» оформил Родриго. Еще один гол на свой счет записал Джуд Беллингем.

Андрей Лунин защищал ворота мадридцев. Украинский вратарь имел не так много работы и отыграл на ноль.

На старте поединка Лунин ошибся. Украинский голкипер сначала пошел на перехват после фланговой подачи, а затем вернулся на линию. Хорошо, что Крис Рамос простил неточным ударом. Через несколько минут Роберт Наварро с выгодной позиции пробил прямо в руки Лунину. После чего Андрей выручил после удара Рохера Марти. Испанский нападающий пробивал с линии штрафной в верхний угол ворот. Только головокружительный прыжок Лунина спас «Реал» от гола.

Во втором тайме работы у украинского вратаря было уже гораздо меньше. Только Иван Алехо мог забить. Но вингер «Кадиса» из удобной позиции просто покатил мяч в руки Лунину, который по версии портала WhoScored попал в сборную тура Ла Лиги.

Победа позволила «Реалу» подняться на первое место в таблице. Мадридцы имеют по 35 очков с «Жироной», но благодаря очной победе опережают в турнирной таблице каталонцев.



Травма Довбика и гол Цыганкова

«Жирона» дома сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао – 1:1.

Каталонцы вышли вперед в начале второго тайма, баски ответили своим голом через 12 минут. В конце матча «Жирона» так и не смогла вырвать победу.

Виктор Цыганков отыграл 85 минут. Украинский полузащитник был лучшим в составе своей команды. Забил единственный гол каталонцев, постоянно обострял. Цыганков принял участие в атаке, завершившейся опасным ударом Кристиана Стуани. Виктор опасно бил головой, но не попал в ворота басков. После навеса Савио сбросил на Алейша Гарсию. Испанский опорник не попал в ворота с близкого расстояния.

В начале второго тайма украинский вингер замкнул прострел с левого фланга, оставшись в одиночестве перед воротами соперника.

Артем Довбик даже не попал в заявку из-за мышечной травмы. Степень повреждения украинского нападающего остается неизвестной.

После потери очков «Жирона» уступила первое место в таблице «Реалу». «Сливочные» благодаря дополнительным показателям опережают каталонцев.

Яремчук мог стать героем

«Валенсия» дома сыграла вничью с «Сельтой» - 0:0.

Игра на «Месталье» прошла с преимуществом «летучих мышей», но хозяева так забить и не смогли.

Роман Яремчук появился на поле на 84-й минуте. Сразу после появления у Романа был шанс принести своей команде победу. Мяч после удара украинского форварда попал в руку защитника «Сельты». Но судья проигнорировал эпизод. Больше времени, чтобы проявить себя, у Яремчука не было.

«Валенсия» осталась в середине турнирной таблицы. «Летучие мыши» находятся на 9-й строчке с 19-ю баллами.



Супергол Малиновского

«Дженоа» уступил в гостях «Фрозиноне» – 1:2.

В первом тайме команды обменялись голами. Победу хозяевам принес Иларио Монтеризи в добавленное к матчу время.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут. В конце первого тайма украинский полузащитник записал на свой счет очень красивый гол. Малиновский с метров 25-ти в одно касание классным ударом забил в девятку.

Getty Images/Global Images Ukraine

Руслан вывел на ударную позицию Георге Пушкаша, но румынский форвард из пределов штрафной не попал в ворота.

В начале второго тайма попытался пробить с дальней дистанции, но удар у украинского хавбека совсем не получился. Мортен Торсбю отнял возможность у Малиновского оформить дубль. Норвежский полузащитник «Дженоа» опередил Руслана в возможности пробить из пределов штрафной. Позиция для удара у Руслана была лучше. Выстрел у Торсбю не удался. Опасно выполнял стандарт с фланга. Вместо подачи пробил по воротам. Крестовина спасла хозяев от пропущенного мяча.

«Дженоа» на 15-м месте с 14-ю баллами. До зоны вылета – 4 очка.



У Коваленко украли гол

«Эмполи» в зрелищном матче дома уступил «Сассуоло» – 3:4.

В первом тайме команды дважды забивали друг другу. После перерыва гости вышли вперед, но «Эмполи» смог сравнять счет. «Сассуоло» добыл победу уже в добавленное к матчу время.

Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных. Украинский полузащитник появился на поле на 70-й минуте встречи, когда его команде нужно было отыгрываться. Коваленко понадобилось не так много времени, чтобы отличиться результативным действием. После выхода на ворота гостей мяч попал в перекладину. Виктор почти с угла вратарской переправил мяч в ворота соперников. Автором гола записали защитника гостей Матиса Винью, который пытался выбить мяч, но только изменил его траекторию. Если бы уругвайский защитник не коснулся мяча, то вратарь «Сассуоло» имел все шансы отразить удар украинского полузащитника.

«Эмполи» находится на 18-м месте с 10-ю баллами. До выхода из зоны вылета – одно очко.



Соболь вышел на замену

«Страсбург» дома сыграл вничью с «Марселем» – 1:1.

Хозяева забили быстрый гол, но не смогли удержать преимущество в счете.

Эдуард Соболь вышел на замену на 83-й минуте встречи. Для усиления обороны. За прошедшее время украинский левый защитник особо ничем не отличился.

«Страсбург» находится на 13-м месте в Лиге 1 с 13-ю очками. До зоны переходных матчей – два пункта.

Сергей ТИЩЕНКО