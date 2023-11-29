Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
28 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов 2023/24
28 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов 10 команд: Бавария, Реал, Реал Сосьедад, Интер, Атлетико, Лацио, Боруссия Д, Ман Сити, РБ Лейпциг, Барселона.
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На арене в Гамбурге «Шахтер» обыграл «Антверпен» (1:0). Единственный гол забил Николай Матвиенко ударом головой на 12-й минуте.
В другом матче группы H Барселона нанесла поражение Порту (2:1).
Турнирное положение после 5-го тура: Барселона (12 очков), Порту (9), Шахтер (9), Антверпен (0).
Шахтер гарантировал себе евровесну, а для выхода в плей-офф нужна только победа над Порту, поскольку при ничьей португальский клуб будет иметь перевес над горняками по личным встречам
Две лучшие команды выйдут в 1/8 финала, а клуб, который займет 3-е место – перейдет в 1/16 финала Лиги Европы.
Турнирная таблица группы H
- 6-й тур, 13 декабря. Порту – Шахтер, Антверпен – Барселона
Лига чемпионов 2023/24
5-й тур, 28 ноября
- Лацио – Селтик – 2:0
- Шахтер – Антверпен – 1:0
- Барселона – Порту – 2:1
- Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 3:2
- Милан – Боруссия Д – 1:3
- ПСЖ – Ньюкасл – 1:1
- Фейенорд – Атлетико – 1:3
- Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:0
Турнирные таблицы
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