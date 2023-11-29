Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту

​28 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов 10 команд: Бавария, Реал, Реал Сосьедад, Интер, Атлетико, Лацио, Боруссия Д, Ман Сити, РБ Лейпциг, Барселона.

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На арене в Гамбурге «Шахтер» обыграл «Антверпен» (1:0). Единственный гол забил Николай Матвиенко ударом головой на 12-й минуте.

В другом матче группы H Барселона нанесла поражение Порту (2:1).

Турнирное положение после 5-го тура: Барселона (12 очков), Порту (9), Шахтер (9), Антверпен (0).

Шахтер гарантировал себе евровесну, а для выхода в плей-офф нужна только победа над Порту, поскольку при ничьей португальский клуб будет иметь перевес над горняками по личным встречам

Две лучшие команды выйдут в 1/8 финала, а клуб, который займет 3-е место – перейдет в 1/16 финала Лиги Европы.

Турнирная таблица группы H

6-й тур, 13 декабря. Порту – Шахтер, Антверпен – Барселона

Лига чемпионов 2023/24

5-й тур, 28 ноября

Лацио – Селтик – 2:0

– Селтик – 2:0 Шахтер – Антверпен – 1:0

– Антверпен – 1:0 Барселона – Порту – 2:1

– Порту – 2:1 Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 3:2

– РБ Лейпциг – 3:2 Милан – Боруссия Д – 1:3

– 1:3 ПСЖ – Ньюкасл – 1:1

Фейенорд – Атлетико – 1:3

– 1:3 Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:0

Турнирные таблицы

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