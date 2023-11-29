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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:40
1349
0

Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту

​28 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов 2023/24

29 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:40
1349
0
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

​28 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов 10 команд: Бавария, Реал, Реал Сосьедад, Интер, Атлетико, Лацио, Боруссия Д, Ман Сити, РБ Лейпциг, Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На арене в Гамбурге «Шахтер» обыграл «Антверпен» (1:0). Единственный гол забил Николай Матвиенко ударом головой на 12-й минуте.

В другом матче группы H Барселона нанесла поражение Порту (2:1).

Турнирное положение после 5-го тура: Барселона (12 очков), Порту (9), Шахтер (9), Антверпен (0).

Шахтер гарантировал себе евровесну, а для выхода в плей-офф нужна только победа над Порту, поскольку при ничьей португальский клуб будет иметь перевес над горняками по личным встречам

Две лучшие команды выйдут в 1/8 финала, а клуб, который займет 3-е место – перейдет в 1/16 финала Лиги Европы.

Турнирная таблица группы H

  • 6-й тур, 13 декабря. Порту – Шахтер, Антверпен – Барселона

Лига чемпионов 2023/24

5-й тур, 28 ноября

  • Лацио – Селтик – 2:0
  • Шахтер – Антверпен – 1:0
  • Барселона – Порту – 2:1
  • Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 3:2
  • Милан – Боруссия Д – 1:3
  • ПСЖ – Ньюкасл – 1:1
  • Фейенорд – Атлетико – 1:3
  • Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:0

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов статистические расклады Милан Барселона Ньюкасл Селтик Боруссия Дортмунд Янг Бойз Црвена Звезда Атлетико Мадрид Шахтер Донецк Манчестер Сити Антверпен РБ Лейпциг Фейеноорд Даниил Сикан выбор редакции ПСЖ Лацио Порту Шахтер - Антверпен
Источник Sport.ua
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