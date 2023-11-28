Ничья Шахтера, победа Динамо, единоличное лидерство Днепра-1

Заключительный тур первого круга оказался неполным. Перенесены на более поздний срок сразу два поединка. В центральном матче тура «Шахтер» сыграл вничью с «Полесьем». «Динамо» под руководством Шовковского одержало вторую подряд победу. Победил и «Кривбасс». «Днепр-1» одолел «Черноморец» и единолично возглавил турнирную таблицу.

Переносы тура

Сразу два поединка тура были перенесены на позже. И если матч «Колос» - «Заря» был не сыгран по причине участия луганской команды в еврокубках, то игра «Александрия» - «Оболонь» не состоялась по причине погодных катаклизмов.

Матч тура

На «Арене Львов» действующий чемпион – «Шахтер» - принимал дерзкого дебютанта УПЛ – «Полесье». Встреча команд из лидирующей группы получилась напряженной, жесткой и небогатой на острые моменты. На протяжении почти всего матча «горняки» имели небольшое игровое преимущество, но воплотить его в забитые голы помешали уверенная игра голкипера Бойко и неточность футболистов «Шахтера» в завершающей фазе атаки.

Свой момент был и у житомирян, но за команду Пушича сыграл каркас ворот.

Травма тура

Матч между «Шахтером» и «Полесьем» получился очень жестким. Футболистам обеих команд часто оказывали медицинскую помощь. Пушич был вынужден сделать замену уже в дебюте встречи - защитник «горняков» Конопля повредил мышцу ноги и покинул поле. В следующем поединке «горняков» - против «Антверпена» - основной правый оборонец не поможет своей команде.

Недовольство тура

После игры с «Полесьем» директор «Шахтера» Дарио Срна «проехался» по арбитражу поединка. «Судья VAR Балакин допустил очень серьезную ошибку. И молчать об этом мы больше не можем. На 10-й минуте была чистая красная карточка на Бондаре, и это даже никто не обсуждает. Не знаю, к кому с этим обращаться, поэтому обращаюсь в УАФ и соответствующие органы и хочу сказать, что это уже не случайность. Господин Балакин судил в Европе, насколько я понимаю, две игры за последние три-четыре недели. Я господина Балакина считаю молодым и перспективным арбитром, но вчера он допустил очень серьезную ошибку, которая не соответствует его уровню. И я думаю, что с таким подходом украинские арбитры ненадолго задержатся в Европе».

Дебют тура

Накануне тура в «Минае» произошла тренерская рокировка. Владимир Шаран со своим тренерским штабом подал в отставку. Отставка была принята. Новым наставником закарпатской команды стал Желько Любенович.

Дебютировать во главе «Миная» сербскому тренеру пришлось в матче против своей бывшей команды – «Кривбасса».

Дебют получился неудачным: «Минай» снова проиграл. Закарпатская команда остается единственной в УПЛ, кто до сих пор не выигрывал.

Джокеры тура

Победу «Кривбассу» в матче против «Миная» принес Близниченко. На 60-й минуте встречи Виктор появился на поле, а уже через четыре минуты отметился взятием ворот, удачно сыграв на добивании.

Столько же времени для того, чтобы забить победный гол, понадобилось футболисту «Вереса» Гайдучику. На 86-й минуте Николай вошел в игру, а на 90-й забил мяч «Металлисту-1925».

Триллер тура

Семь забитых мячей, удаление, вмешательство ВАР, пенальти, победный мяч на последней минуте основного времени второго тайма – все это из матча «Верес» - «Металлист-1925». Поединок однозначно понравился – и сюжетом, и опасными моментами, и зрелищными голами. Только вот наставникам обеих команд он вряд ли понравился. По словам победителя – Сергея Лавриненко, эта игра «у тренеров несколько лет жизни забрала».

Слова тура

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник после матча с ЛНЗ признал, что на победу его команда не наиграла. И отметил качество газона в Полтаве: «Сложное поле. Но по сравнению с полем в матче против «Миная» в Ужгороде – сегодня была «Маракана». Там поскользнулся, здесь где-то нога поехала. Такой вот футбол».

Реализация тура

В матче против «Руха» футболисты «Динамо» владели ощутимым территориальным и игровым преимуществом, однако за весь поединок создали лишь два момента для взятия ворот. Да и те – после очевидных ошибок оппонента. И оба этих момента подопечные Шовковского воплотили в забитые мячи. Отличились Тымчик и Кабаев. Завидная реализация.

ФК «Динамо»

Разгром тура

В последний игровой день тура «Днепр-1» разгромил «Черноморец». Днепряне имели хорошие шансы в случае позитивного для себя исхода матча завершить первый круг чемпионата Украины единоличными лидерами. И сполна этими шансами воспользовались.

Но справедливости ради нужно отметить, что подопечные Максимова достигли своего лишь после того, как получили численное превосходство: за фол последней надежды был удален Авагимян.

После этого хозяева забили два мяча и спокойно играли на удержание счета. Но даже в меньшинстве одесситы не сдались, и отквитали один мяч.

Однако последнее слово в игре все равно было за хозяевами. На последних минутах матча они забили дважды, добыв комфортную победу 5:2.

Гол тура

Классный мяч в ворота «Черноморца» забил защитник «Днепра-1» Мирошниченко. Уже в компенсированное время Денис перехватил мяч вблизи от штрафной площади одесситов, и не входя в пределы штрафной зоны, нанес сильный удар в дальний верхний угол ворот. Шансов спасти свою команду у Варакуты не было.

Символическая сборная тура: Бойко – Тымчик, Шабанов, Мирошниченко – Бражко, Пихаленок - Судаков, Кабаев, Дахновский – Борячук, Филиппов.