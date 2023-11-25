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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 17:40 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:51
2086
13

Дарио СРНА: «Молчать мы больше не будем. У Шахтера 5 удалений в сезоне»

В клубе недовольны работой многих арбитров

25 ноября 2023, 17:40 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:51
2086
13
Дарио СРНА: «Молчать мы больше не будем. У Шахтера 5 удалений в сезоне»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна недоволен как судейством в матче УПЛ с «Полесьем» (0:0), так и работой арбитров по сезону.

– Во-первых, хочу поздравить «Полесье» с заработанным очком. Хорошая команда, желаю им удачи в чемпионате Украины. Мы играли очень хорошо, заслуживали больше, но, к сожалению, в последних двух играх УПЛ получили только одно очко. Но самое главное, что мы играем хорошо и создаем моменты, а реализация придет, и с такой игрой результат тоже будет. Сейчас для нас очень важно подготовиться к поединку с «Антверпеном» и сделать все возможное, чтобы остаться в еврокубках. Это очень важно для «Шахтера» и украинского футбола.

К сожалению, хочу еще раз вернуться к вчерашней игре, где судья VAR Балакин допустил очень серьезную ошибку. И молчать об этом мы больше не можем. С начала чемпионата футболисты «Шахтера» получили пять красных карточек. Из них три удаления, по моему мнению, были справедливыми. Однако даже легкие наши фолы заканчивались удалениями, а вчера на 10-й минуте была чистая красная карточка на Бондаре, и это даже никто не обсуждает. Не знаю, к кому с этим обращаться, поэтому обращаюсь в УАФ и соответствующие органы и хочу сказать, что это уже не случайность. Мне это напомнило предыдущий чемпионат, когда Мудрик в матче с «Рухом» получил красную карточку на ровном месте. В начале этого чемпионата Бондаренко, который вообще в жизни не фолил, уже две красные получил, а также Чигринский, Ракицкий, Гочолеишвили – я хочу, чтобы все посмотрели на эти красные карточки и сравнили со вчерашним фолом, где карточку не дали. Вы знаете, что «Шахтер» купил две системы VAR, «Полесье» приобрело один VAR – и это не для того, чтобы их судили иначе, а чтобы в украинском футболе были порядок и честность. Но хочу сказать, что иногда лучше, чтобы арбитры судили без VAR, потому что я понимаю ошибки арбитров, ведь они тоже люди, я понимаю ошибки, когда VAR нет. Однако вчера была чистая ошибка, которая не случайна. Поэтому обращаюсь, чтобы этот момент разобрали. Господин Балакин судил в Европе, насколько я понимаю, две игры за последние три-четыре недели. Я господина Балакина считаю молодым и перспективным арбитром, но вчера он допустил очень серьезную ошибку, которая не соответствует его уровню. И я думаю, что с таким подходом украинские арбитры ненадолго задержатся в Европе.

И пусть на меня никто не обижается, но большинство арбитров могли бы посмотреть на Екатерину Монзуль и ее бригаду, как они судят. Они могут стать примером для многих арбитров в Украине. Спасибо.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Украинская Премьер-лига Шахтер - Полесье Николай Балакин
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 13
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NoMad
Сказав самий фейрплейний гравець самого фейплейного клубу. Ска, мені здається лицемірство і дволичність вписується в контракт з іржавою помийкою, а потім ще передається вболівальникам
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+10
Jaime_Lannister
Перекладаючи на людську мову: "Ей, ви, піда.....си, судіть так, як раніше, інакше ми будемо вас чмирити публічно, а я це вмію. Почнемо з Балакіна, суди так, як нам треба, інакше морально задавимо, сопляк".
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+8
Артур Отаманчук
Смиритесь кроты, ваш рыжий главарь уже ничего не решает в Украине.
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+7
AndiM
От прдурок, взяв і спалив ручну шаХрайську суд'їшку - монзулиху.
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+6
axylinam
Срна в чужом глазу соринку видит, а в своём бревна не замечает
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+6
NoMad
Увага, запасний залогінився, зараз прийде виправдовувати своїх РЫГіоналів
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+5
Kovalchuk
Серун успокойся
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+4
Александр Шевченко
АХАХАХАХАХАА
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+4
avk2307
Наїхав на свого.
Балакін подарував Шахтарю перемогу над Ворсклою( два пеналя з пльця висмоктав) в минулому сезоні і на д Минаєм(гол Миная не побачив).
Ну і традиційно Даша змовчав про картки Шахтарю, Матвієнко за явний фол жовтої не побачив, Сікан двічи порушував дуже грубо в атаці і пішов без картки.
Стандарти у Даші не ті.
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+3
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VARioR
Це якийсь... аксюморон.
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+3
Перець
Сирник не скигли ,а  потроху звикайти
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+3
u6464u
пока клуби між собою не складуть протокол fair play про обєктивне судівство в УПЛ можно не згадувати при цьому судівському корпусі, хапуга на хапузі сидить.
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0
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