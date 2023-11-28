Конте хочет вернуться в Серию А. Какие у него есть варианты?

В марте Антонио Конте покинул «Тоттенхэм». Все получилось точно так, как и предсказывали на футбольных форумах: специалист не доработал свой контракт, досрочно покинув лондонский клуб. Итальянец провел взрывную пресс-конференцию, после которой стало понятно, что со «шпорами» он больше работать не будет. С тех пор он остается свободным. В недавних интервью Конте заявлял о желании вернуться в Серию А. Специалист даже назвал несколько клубов, которые хотел бы возглавить. Рассмотрим подробнее варианты, которые могут появиться у итальянца.

Наполи

Этот клуб Конте выбрал сам. Специалист ранее заявлял о желании однажды возглавить «Наполи». Это было не так давно. В тот момент Руди Гарсия уже были на грани увольнения. По слухам, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис вел переговоры с итальянцем. Специалист мог быстро осуществить свою мечту – поработать с «адзурри» – но отказался. Конте не захотел брать команду после начала сезона. Он рискнул так сделать с «Тоттенхэмом», и закончилось все не очень хорошо. В итоге «Наполи» назначил Вальтера Мадзарри до конца сезона.

Вариант с неаполитанцами остается открытым. Нет гарантий, что «адзурри» будут продлевать соглашение с Мадзарри. Конте, судя по его намерениям, следующим летом все еще будет свободен. Но возможно ли вообще такое сотрудничество? Сейчас это выглядит маловероятным. Взрывной тренер и упрямый владелец – это сотрудничество обречено либо на большой успех, либо на грандиозный провал. К тому же Де Лаурентис требует от своих тренеров играть по схеме 4-3-3, а Конте предпочитает 3-5-2. Обе стороны, конечно, могут рискнуть, но это очень спорный вариант.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Рома

Это еще один клуб, который озвучил Конте в своих пожеланиях. И здесь тоже теоретически все может случиться. Контракт нынешнего наставника римлян Жозе Моуринью рассчитан до конца сезона. Специалист пока ничего не говорит о своем будущем, но, судя по слухам, он не планирует продлевать соглашение. Португалец открыто заявляет о желании поработать в Саудовской Аравии. В последнее время его еще начали связывать со сборной Бразилии. В общем, Моуринью без работы не останется, а пост главного тренера «Ромы» с высокой долей вероятности освободится следующим летом.

Опять же, теоретически возможно все. Но насколько «Рома» соответствует требованиям и амбициям Конте? Даже если стороны достигнут договоренности по зарплате, что уже будет непросто, специалист потребует усиления состава – это 100%. Там, где итальянец не получает нужных ему игроков, у него не очень все получается. Моуринью входит в положение клуба, который не может позволить себе дорогих игроков. Римляне делают ставку на свободных агентов. Устроит ли это Конте? Маловероятно. Для клуба это было бы крутое назначение – два топ-тренера один за другим. Но, как и в случае с «Наполи», есть сомнения.

Милан

С «Миланом» все неоднозначно. После скудетто и выхода в полуфинал Лиги чемпионов владельцы хотят закрепить успех. Минувшим летом они потратили солидные суммы на новичков и даже без Паоло Мальдини неплохо укомплектовали состав. Сезон пока проходит неплохо, но можно было бы и лучше. В Серии А «россонери» идут в первой тройке, но отстают от лидирующего «Интера» на 6 очков. В Лиге чемпионов «красно-черные» тоже идут в первой тройке в своей группе, но там ничего еще не решено. «Милан» начал забивать в ЛЧ только с четвертого матча.

Итальянские СМИ пишут, что будущее Пиоли определится по итогам текущего сезона. Невыход в плей-офф Лиги чемпионов станет большим разочарованием для владельцев. Если они решатся на смену тренера летом, Конте наверняка будет одним из главных кандидатов. Антонио может и согласиться. Вряд ли прошлое с «Интером» станет проблемой, учитывая, что его связывала работа с «Ювентусом» до прихода к «нерадзурри». Если итальянцу понравится проект, он может согласиться. «Милан» готов тратиться на трансферы в пределах разумного, имеет амбициозных владельцев, хочет новый стадион. Этот вариант может сработать.

Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

В одном из недавних интервью Конте заявил, что больше всего жалеет об уходе из «Ювентуса». И дал понять, что будет рад вернуться в туринский клуб, если появится такая возможность. Но появится ли она – вопрос открытый. «Бьянконери» на высшем уровне неоднократно выражали поддержку нынешнему наставнику команды Массимилиано Аллегри. Конечно, все будет зависеть от результатов, но пока все неплохо. «Ювентус» отстает от «Интера» всего на 2 очка. Туринцы вполне претендуют на скудетто, а не только на возвращение в Лигу чемпионов. Игра – другое дело, но Аллегри дает результат.

Конте уже дважды возглавлял «Ювентус». Его третий приход в туринский клуб маловероятный, но и не невозможный. Сезон длинный, всякое может случиться. «Бьянконери» могут провалить вторую часть кампании, или у Аллегри появятся разногласия с новым руководством. Исключать ничего нельзя. Нынешнему «Ювентусу» Конте мог бы придать характера и смелости. Под его руководством туринцы наверняка выиграют скудетто, хотя они становились чемпионами и с Аллегри, причем много раз. Вопрос возвращения Антонио к «бьянконери» еще долго будет открытым – поскольку статусному итальянскому клубу всегда нужен статусный итальянский тренер. Но пока в «Ювентусе» довольны и нынешними сотрудниками.

Текст: meta.ua/sport