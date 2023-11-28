ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ
Важное для украинского футбола событие состоится 25 января 2024 года
Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что внеочередной XXVI Конгресс состоится 25 января 2024 года в 12:00 по киевскому времени.
Также Исполком УАФ отстранил Юрия Записоцкого с должности генерального секретаря УАФ «до принятия другого решения по данному вопросу». Исполняющим обязанности назначен Игорь Грищенко.
По решению исполкома внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет со следующей повесткой дня:
1. Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.
2. О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.
3. Об избрании президента УАФ.
4. Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.
5. Об избрании первых вице-президентов УАФ.
6. Об избрании вице-президентов УАФ.
7. Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.
8. Об избрании Аудиторского органа УАФ.
9. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения об УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
10. Об избрании органов осуществления футбольного правосудия УАФ.
Ранее украинская ассоциация футбола сообщила, что 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения с предложением о созыве внеочередного конгресса.
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