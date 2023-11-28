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Украина. Премьер лига
28 ноября 2023, 16:57 | Обновлено 28 ноября 2023, 17:53
3133
14

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ

Важное для украинского футбола событие состоится 25 января 2024 года

28 ноября 2023, 16:57 | Обновлено 28 ноября 2023, 17:53
3133
14
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ
Андрей Павелко

Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что внеочередной XXVI Конгресс состоится 25 января 2024 года в 12:00 по киевскому времени.

Также Исполком УАФ отстранил Юрия Записоцкого с должности генерального секретаря УАФ «до принятия другого решения по данному вопросу». Исполняющим обязанности назначен Игорь Грищенко.

По решению исполкома внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет со следующей повесткой дня:

1. Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

2. О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.

3. Об избрании президента УАФ.

4. Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.

5. Об избрании первых вице-президентов УАФ.

6. Об избрании вице-президентов УАФ.

7. Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.

8. Об избрании Аудиторского органа УАФ.

9. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения об УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

10. Об избрании органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

Ранее украинская ассоциация футбола сообщила, что 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения с предложением о созыве внеочередного конгресса.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Игорь Грищенко Юрий Записоцкий
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 14
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Sheva19
Надеюсь не Динамовское сердце и не Ахметовский протеже 
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+3
Лига конференций без динамо
Главное п_дра Костюченко не допускать не к одной должности гнать его с уаф или в СИЗО  его место
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+3
Весняна Сова
Хто більше бабла занесе, той й ререможе. В кого в нашій краіні найбільше грошенят?
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+1
Pavel_i_CO
Удачі Андрію Миколайовичу на його новій посаді. Скоро вспливе все ахвєлковське лайно і, можливо, наш футбол поступово буде рости
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0
AK.228
Буде володар Золотого еееееееее… мʼяча 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
NoMad
А 20.01.2024 відбудуться вибори голови УАФ ахмєт рінатичєм. Йому представлять кандидатури, він вибере, а потім кого треба проголосують. Бо без адмінресурсу іржавій помийці чемпіонат не виграти, а 40 лямів то 40 лямів
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0
FunnyCat_____
 Отлично, главное про прихлебателей типо Протасова и Монузуль не забыть и не допскать их к футболу 
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-3
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