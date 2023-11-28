ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ

Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что внеочередной XXVI Конгресс состоится 25 января 2024 года в 12:00 по киевскому времени.

Также Исполком УАФ отстранил Юрия Записоцкого с должности генерального секретаря УАФ «до принятия другого решения по данному вопросу». Исполняющим обязанности назначен Игорь Грищенко.

По решению исполкома внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет со следующей повесткой дня:

1. Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

2. О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.

3. Об избрании президента УАФ.

4. Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.

5. Об избрании первых вице-президентов УАФ.

6. Об избрании вице-президентов УАФ.

7. Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.

8. Об избрании Аудиторского органа УАФ.

9. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения об УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

10. Об избрании органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

Ранее украинская ассоциация футбола сообщила, что 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения с предложением о созыве внеочередного конгресса.