УАФ проинформировала УЕФА и ФИФА о созыве внеочередного Конгресса
В ближайшие два месяц в украинском футболе состоятся большие изменения
Украинская ассоциация футбола сообщила, что 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения с предложением о созыве внеочередного конгресса
Таким образом, процедура созыва внеочередного Конгресса УАФ официально началась. Об этом Украинская ассоциация футбола уже проинформировала ФИФА и УЕФА.
Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.4), «внеочередной конгресс должен проводиться не позднее чем через 60 дней с даты получения администрацией УАФ надлежащим образом оформленных предложений».
Отметим, что в середине октября сообщалось, что на новом конгрессе назначат нового президента УАФ. Процедура легитимного отстранения Андрея Павелко, который находится в СИЗО с 16 июня этого года, будет завершена.
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