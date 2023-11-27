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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 10:26 | Обновлено 27 ноября 2023, 10:28
1980
4

УАФ проинформировала УЕФА и ФИФА о созыве внеочередного Конгресса

В ближайшие два месяц в украинском футболе состоятся большие изменения

27 ноября 2023, 10:26 | Обновлено 27 ноября 2023, 10:28
1980
4
УАФ проинформировала УЕФА и ФИФА о созыве внеочередного Конгресса
Фейсбук Андрея Павелко

Украинская ассоциация футбола сообщила, что 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения с предложением о созыве внеочередного конгресса

Таким образом, процедура созыва внеочередного Конгресса УАФ официально началась. Об этом Украинская ассоциация футбола уже проинформировала ФИФА и УЕФА.

Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.4), «внеочередной конгресс должен проводиться не позднее чем через 60 дней с даты получения администрацией УАФ надлежащим образом оформленных предложений».

Отметим, что в середине октября сообщалось, что на новом конгрессе назначат нового президента УАФ. Процедура легитимного отстранения Андрея Павелко, который находится в СИЗО с 16 июня этого года, будет завершена.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола УЕФА ФИФА конгресс УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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Remark
Ця новина куди головніша, чим та де Мудрик з кимось поштовхався в матчі Челсі. Але... поставили в різні категорії (розділи) на сайті.
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Умник
Шева новый президент
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Олександр
Понятно было с самого начала что павелко отправили в кпз чтобы провести перевыборы и забрать эту должность.Ни за какую.коррупцию никто не сидит и не будет сидеть .После перевыборов павелко выпустят из камеры.дело закроют.иди гуляй на все 4 стороны 
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-1
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