УАФ проинформировала УЕФА и ФИФА о созыве внеочередного Конгресса

Украинская ассоциация футбола сообщила, что 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения с предложением о созыве внеочередного конгресса

Таким образом, процедура созыва внеочередного Конгресса УАФ официально началась. Об этом Украинская ассоциация футбола уже проинформировала ФИФА и УЕФА.

Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.4), «внеочередной конгресс должен проводиться не позднее чем через 60 дней с даты получения администрацией УАФ надлежащим образом оформленных предложений».

Отметим, что в середине октября сообщалось, что на новом конгрессе назначат нового президента УАФ. Процедура легитимного отстранения Андрея Павелко, который находится в СИЗО с 16 июня этого года, будет завершена.