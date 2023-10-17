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  4. Никого, кроме Шевченко. Легенда может заменить Павелко в УАФ
Украина. Премьер лига
17 октября 2023, 10:51 |
1199
8

Никого, кроме Шевченко. Легенда может заменить Павелко в УАФ

Об этом рассказал Виктор Вацко

17 октября 2023, 10:51 |
1199
8
Никого, кроме Шевченко. Легенда может заменить Павелко в УАФ
УАФ. Павелко и Шевченко

Журналист Виктор Вацко утверждает, что новым президентом Украинской ассоциации футбола может стать Андрей Шевченко.

Сейчас ряд региональных ассоциаций футбола Украины высказали недоверие нынешнему президенту Андрею Павелко, который находится в СИЗО.

«В кулуарах утверждают, что Павелко – все. И аккуратно говорят, что кроме Андрея Шевченко вроде бы и нет других кандидатур на должность президента УАФ», – сказал Вацко.

Для смены президента УАФ нужно провести внеочередной конгресс.

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Андрей Павелко Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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Комментарии 8
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Sheva19
Краще тода Мілевского однаково на місті не кого не буде Шева в Англії а Міля бухой
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0
zelc006
Треба жіночку призначити. Марьянку Безуглу! Вона усім дасьць просратися!
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0
AK.228
Та зрозуміло для кого починалось то все шапіто з СІЗО павелко і все інше
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0
Gargantua
не сволочь так дурак
место какое то проклятое
может Левченко надо было позвать?  хотя он наверное паспорт уже сдал украинский.
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0
Алекс 19
Це якась дурня.Щевченко буває на Україні максімум тиждень два за рік .І людина явно нерозвинена і не має досвіду такой роботи
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Там ще можна цілу команду Динамо назбирати
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0
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