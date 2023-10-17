Украина. Премьер лига17 октября 2023, 10:51 |
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Никого, кроме Шевченко. Легенда может заменить Павелко в УАФ
Об этом рассказал Виктор Вацко
17 октября 2023, 10:51 |
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Журналист Виктор Вацко утверждает, что новым президентом Украинской ассоциации футбола может стать Андрей Шевченко.
Сейчас ряд региональных ассоциаций футбола Украины высказали недоверие нынешнему президенту Андрею Павелко, который находится в СИЗО.
«В кулуарах утверждают, что Павелко – все. И аккуратно говорят, что кроме Андрея Шевченко вроде бы и нет других кандидатур на должность президента УАФ», – сказал Вацко.
Для смены президента УАФ нужно провести внеочередной конгресс.
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место какое то проклятое
может Левченко надо было позвать? хотя он наверное паспорт уже сдал украинский.