Никого, кроме Шевченко. Легенда может заменить Павелко в УАФ

Журналист Виктор Вацко утверждает, что новым президентом Украинской ассоциации футбола может стать Андрей Шевченко.

Сейчас ряд региональных ассоциаций футбола Украины высказали недоверие нынешнему президенту Андрею Павелко, который находится в СИЗО.

«В кулуарах утверждают, что Павелко – все. И аккуратно говорят, что кроме Андрея Шевченко вроде бы и нет других кандидатур на должность президента УАФ», – сказал Вацко.

Для смены президента УАФ нужно провести внеочередной конгресс.