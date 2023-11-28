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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:01
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Суперкамбек с голом Холанда. Манчестер Сити обыграл РБ Лейпциг с 0:2 в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу английской команды, «Янг Бойз» выиграл у «Црвены Звезды»

28 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:01
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Суперкамбек с голом Холанда. Манчестер Сити обыграл РБ Лейпциг с 0:2 в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов в группе G.

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:2.

После первого тайма гости побеждали 2:0 благодаря дублю Лои Опенды. Во 2-й 45-минутке подопечные Жузепа Гвардиолы сумели отыграться и даже победить. За «горожан» отличились Эрлинг Холанд (55), Фил Фоден (70) и Хулиан Альварес (87).

В параллельном поединке «Янг Бойз» дома выиграл у «Црвены Звезды» 2:0.

После 5 туров у «Ман Сити» 15 очков из 15 возможных и 1-е место в квартете G. На 2-й позиции с 9 пунктами «РБ Лейпциг», на 3-й – «Янг Бойз» (4), а на 4-й – «Црвена Звезда» (1).

Лига чемпионов. 28 ноября

Группа G. 5-й тур

Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 3:2

Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:0

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Фил Фоден
Источник Sport.ua
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