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Лига Чемпионов
Янг Бойз
28.11.2023 22:00 – FT 2 : 0
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 06:10 | Обновлено 29 ноября 2023, 06:39
165
0

Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:0. Битва за место в Лиге Европы. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

29 ноября 2023, 06:10 | Обновлено 29 ноября 2023, 06:39
165
0
Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:0. Битва за место в Лиге Европы. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

​​В матче 5-го тура Лиги чемпионов Янг Бойз дома обыграл команду Црвена Звезда (2:0).

Благодаря победе хозяева поля заняли третье место в группе и вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига чемпионов 2023/24

Группа G. 5-й тур, 28 ноября

Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:0

Голы: Неделькович, (автогол), 8. Блюм, 30.

Видеообзор матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Левин Блум (Янг Бойз).
9’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Коста Неделькович (Црвена Звезда).
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Лига чемпионов Янг Бойз Црвена Звезда видео голов и обзор автогол
Источник Sport.ua
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