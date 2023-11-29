28.11.2023 22:00 – FT 2 : 0
Лига чемпионов29 ноября 2023, 06:10 | Обновлено 29 ноября 2023, 06:39
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Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:0. Битва за место в Лиге Европы. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
29 ноября 2023, 06:10 | Обновлено 29 ноября 2023, 06:39
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В матче 5-го тура Лиги чемпионов Янг Бойз дома обыграл команду Црвена Звезда (2:0).
Благодаря победе хозяева поля заняли третье место в группе и вышли в 1/16 финала Лиги Европы.
Лига чемпионов 2023/24
Группа G. 5-й тур, 28 ноября
Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:0
Голы: Неделькович, (автогол), 8. Блюм, 30.
Видеообзор матча
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Левин Блум (Янг Бойз).
9’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Коста Неделькович (Црвена Звезда).
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