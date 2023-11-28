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28 ноября 2023, 14:56 | Обновлено 28 ноября 2023, 15:19
857
0

Удачная репетиция. Юношеская команда Шахтера переиграла Антверпен

Подопечные Алексея Белика одержали трудную победу

28 ноября 2023, 14:56 | Обновлено 28 ноября 2023, 15:19
857
0
Удачная репетиция. Юношеская команда Шахтера переиграла Антверпен
ФК Шахтер

«Шахтер» U-19 в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА переиграл сверстников из «Антверпена». Счет встречи – 3:1 в пользу «горняков».

Подопечные Алексея Белика быстро открыли счет в поединке. На 7-й минуте голом после передачи Николая Огаркова отметился Александр Ющенко. На 60-й минуте у донецкой команды возникли проблемы, ведь Жерард Вандеплас сравнял счет, но уже через 9 минут игрок «Антверпена» Софьян Эльмажад отправил мяч в сетку собственных ворот. «Добил» бельгийцев Даниил Савин, который забил 3-й мяч «горняков» на 83-й минуте.

Перед последним туром группового этапа в активе «Шахтера» 6 очков в группе Юношеской лиги УЕФА. У «Порту», который идет 2-м, 9 очков, но команда имеет 1 игру в запасе – против «Барселоны». Именно с «драконами» «горняки» встретятся в 6-м туре.

Напомним, сегодня, 28 ноября в 19:45 взрослая команда «Шахтера» сыграет матч 5-го тура Лиги чемпионов против «Антверпена».

Юношеская лига УЕФА, 5-й тур. 28 ноября.
Шахтер U-19 – Антверпен U-19 – 3:1
Голы: Ющенко, 7, Эльмажад, 69 (автогол), Савин, 83 – Вандеплас, 60

«Шахтер» U-19: Барченко, Дрозд, Башмарин, Огарков, Данковский, Лосенко (Косрица, 64), Ющенко (Трифаненко, 77), Янович (Сметана, 46), Цуканов (Бундаш, 77), Ломага, Гармаш (Савин, 57).

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Источник Sport.ua
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