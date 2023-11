Серия А. Победа Наполи, Интер переиграл Аталанту, фиаско Милана

4 ноября состоялись матчи 11-го тура Серии А.

«Наполи» в гостях переиграл «Салернитану». Голами за действующих чемпионов Италии отметились Джакомо Распадори и Элиф Элмас.

«Интер» на выезде выиграл у «Аталанты» 2:1. Мячи за гостей забили Хакан Чалханоглу и Лаутаро Мартинес, а за хозяев отличился Джанлука Скамакка.

«Милан» на своем поле минимально уступил «Удинезе» 0:1. Единственный гол в поединке на свой счет записал Роберто Перейра.

Серия А. 11-й тур. 4 ноября

Салернитана – Наполи – 0:2

Голы: Распадори, 13, Элмас, 82

Аталанта – Интер – 1:2

Голы: Скамакка, 61 – Чалханоглу, 40 (пен.), Мартинес, 57

Милан – Удинезе – 0:1

Гол: Перейра, 61

