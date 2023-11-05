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Италия
05 ноября 2023, 03:18 | Обновлено 05 ноября 2023, 03:24
37
0

ВИДЕО. Интер выиграл у Аталанты и оторвался от Милана

«Россонери» же проиграли аутсайдеру

05 ноября 2023, 03:18 | Обновлено 05 ноября 2023, 03:24
37
0
ВИДЕО. Интер выиграл у Аталанты и оторвался от Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках субботней программы 11-го тура Серии А состоялось три матча.

«Наполи» на классе благодаря голам Распадори и Элмаса справился на выезде с «Салернитаной».

«Интер» пережил тяжелый матч с «Аталантой». Впрочем, команда Симоне Индзаги смотрелась уверенно, голы Чалханоглу с пенальти и Лаутаро Мартинеса принесли «нерадзурри» заслуженную победу. «Аталанта» ответила только голом Скамакки.

«Интер» не только закрепился на первом месте с 28 очками, но еще и оторвался на шесть пунктов от «Милана». «Россонери» проиграли дома «Удинезе». Команда из Удине в этом сезоне до визита на «Сан Сиро» не побеждала.

Серия А

11-й тур

«Милан» – «Удинезе» – 0:1

Гол: Перейра, 61, пенальти (0:1).

Видеообзор матча

«Аталанта» – «Интер» – 1:2

Голы: Чалханоглу, 40, пенальти (0:1), Мартинес, 57 (0:2), Скамакка, 61 (1:2).

Удаление: Толой, 90+2 («Аталанта»).

Видеообзор матча

«Салернитана» – «Наполи» – 0:2

Голы: Распадори, 13 (0:1), Эльмас, 82 (0:2).

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
Рафаэл Толой (Аталанта) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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