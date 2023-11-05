ВИДЕО. Интер выиграл у Аталанты и оторвался от Милана
«Россонери» же проиграли аутсайдеру
В рамках субботней программы 11-го тура Серии А состоялось три матча.
«Наполи» на классе благодаря голам Распадори и Элмаса справился на выезде с «Салернитаной».
«Интер» пережил тяжелый матч с «Аталантой». Впрочем, команда Симоне Индзаги смотрелась уверенно, голы Чалханоглу с пенальти и Лаутаро Мартинеса принесли «нерадзурри» заслуженную победу. «Аталанта» ответила только голом Скамакки.
«Интер» не только закрепился на первом месте с 28 очками, но еще и оторвался на шесть пунктов от «Милана». «Россонери» проиграли дома «Удинезе». Команда из Удине в этом сезоне до визита на «Сан Сиро» не побеждала.
Серия А
11-й тур
«Милан» – «Удинезе» – 0:1
Гол: Перейра, 61, пенальти (0:1).
Видеообзор матча
«Аталанта» – «Интер» – 1:2
Голы: Чалханоглу, 40, пенальти (0:1), Мартинес, 57 (0:2), Скамакка, 61 (1:2).
Удаление: Толой, 90+2 («Аталанта»).
Видеообзор матча
«Салернитана» – «Наполи» – 0:2
Голы: Распадори, 13 (0:1), Эльмас, 82 (0:2).
Видеообзор матча
События матча
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