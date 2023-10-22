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22 октября 2023, 08:55 | Обновлено 22 октября 2023, 09:00
1395
0

Супергол Мудрика, успешный дебют Срны, первая игра Ярмолюка в АПЛ

Главные новости за 21 октября на Sport.ua

22 октября 2023, 08:55 | Обновлено 22 октября 2023, 09:00
1395
0
Супергол Мудрика, успешный дебют Срны, первая игра Ярмолюка в АПЛ
ФК Челси. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 21 октября.

1A. Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
В лондонском дерби Зинченко отыграл один тайм, Мудрик – полтора

1B. ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом

2A. Срна начал с победы. Шахтер переиграл ЛНЗ
Погоня за «Кривбассом» продолжается

2B. СРНА: «Счет – на табло. Могли забить 5 или 6 голов. Будем смотреть Барсу»
И.о. главного тренера «Шахтера» прокомментировал матч против ЛНЗ Черкассы

3A. Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд
Украинский полузащитник вышел на замену против «Бернли»

3B. Миколенко и Ко не выстояли. Эвертон в меньшинстве проиграл Ливерпулю
Мерсисайдское дерби в АПЛ осталось за «красными»

4A. Удаление у соперников не помогло. Александрия дома проиграла Колосу
Ковалевцы прервали свою безвыигрышную серию

4B. Ожидаемый успех. Черноморец не оставил шансов Минаю
Владимир Штогрин принял участие во всех трех мячах команды Романа Григорчука

5. Сборная Украины U-17 проиграла Германии в отборе Евро-2024
Команда Владимира Езерского претендует на одну из путевок в элит-раунд отбора

6. Ушел из жизни легендарный сэр Бобби Чарльтон
Бывший футболист умер на 87-м году жизни

7A. Прометей одержал убедительную победу над латвийской командой Лиепая
Слобожанский клуб победил в матче ЛЭБЛ со счетом 103:70

7B. Барком-Кажаны проиграл в стартовом матче польской Плюс Лиги
Самым запоминающимся был первый сет, в котором львовяне уступили 35:37

8A. Мотор снова обыграл Керьенг и вышел в 1/16 финала Европейского кубка
Запорожский клуб уверенно провел второй поединок и выиграл со счетом 33:30

8B. Одесса во второй раз разгромно проиграла Минауру с Тереховым
Украинский вратарь Антон Терехов стал одним из лучших в составе румынского клуба

8C. Галичанка в гостях уверенно обыграла польский Ярослав
Львовский клуб одержал вторую победу в сезоне

9A. Разгром в 3-м сете. Цуренко уступила Паолини в полуфинале турнира в Тунисе
Леся в трех партиях проиграла Жасмин на соревнованиях WTA 250 в Монастире

9B. Марченко вышел в финал челленджера в Гамбурге
Илья оказался сильнее Билли Харриса из Великобритании

9C. Выиграли 3 матча за день! Сестры Колб взяли трофей на 25-тысячнике в Фаро
Украинки выиграли третий трофей в 2023 году

10. Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Спортивный директор «канониров» является одним из главных творцов успехов клуба

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Источник Sport.ua
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