Удаление у соперников не помогло. Александрия дома проиграла Колосу
Ковалевцы прервали свою безвыигрышную серию
В поединке 11 тура Украинской Премьер-лиги «Колос» в гостях обыграл «Александрию» со счетом 1:0.
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 11 тур.
«Александрия» – «Колос» – 0:1
Лучкевич (45)
Савченко (58), Логинов (89) – В.Бондаренко (18)
Попов (54, грубая игра)
«Александрия»: Ермаков, Савченко (Плакса, 64), Сигеев, Калитвинцев, Шулянский (Джевани, 64), Логинов, Мартынюк, Смирный (Скорко, 64), Шостак (Кулаковский, 88), Михайленко, Ковалец (Погорелый, 25)
«Колос»: Фесюн, Емец, Черноморец, В.Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Милько (Богданов, 79), Демченко (Салабай, 95), Диего (Безбородько, 66), Попов, Ильин (Болбат, 67)
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
КСК «Ника» (Александрия)
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