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Чемпионат Украины
Александрия
21.10.2023 19:00 – FT 0 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 20:59 | Обновлено 21 октября 2023, 21:05
813
6

Удаление у соперников не помогло. Александрия дома проиграла Колосу

Ковалевцы прервали свою безвыигрышную серию

21 октября 2023, 20:59 | Обновлено 21 октября 2023, 21:05
813
6
Удаление у соперников не помогло. Александрия дома проиграла Колосу
УПЛ

В поединке 11 тура Украинской Премьер-лиги «Колос» в гостях обыграл «Александрию» со счетом 1:0.

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Александрия» – «Колос» – 0:1

Лучкевич (45)

Савченко (58), Логинов (89) – В.Бондаренко (18)

Попов (54, грубая игра)

«Александрия»: Ермаков, Савченко (Плакса, 64), Сигеев, Калитвинцев, Шулянский (Джевани, 64), Логинов, Мартынюк, Смирный (Скорко, 64), Шостак (Кулаковский, 88), Михайленко, Ковалец (Погорелый, 25)

«Колос»: Фесюн, Емец, Черноморец, В.Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Милько (Богданов, 79), Демченко (Салабай, 95), Диего (Безбородько, 66), Попов, Ильин (Болбат, 67)

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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moysha
Тренер професіонал Ротань впевнено виведе Олександрію у ПЕРШУ лігу.
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+8
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ZANREGENT1993
Ротаня в Шахтёр !
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+7
Gargantua
да неужели не понятно, что там ничего не поможет с этим тренеришкой
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+5
BekXan
Важко сказати що потрібно зробити Ротаню щоб його звільнили бо сам він не піде.
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+2
prorok
Колос - Динамо интересный матч будет. А Динамо ещё с Днепром минус один ещё играть интересно будет.
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0
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