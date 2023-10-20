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Александрия
21.10.2023 19:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 23:43 |
25
0

Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги

20 октября 2023, 23:43 |
25
0
Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Колос». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Александрийский клуб имеет в своем пассиве восьмиматчевую безвыигрышную серию (3 ничьи и 5 поражений) и находится в нижней части турнирной таблицы. В прошлом туре команда Руслана Ротаня сыграла в безголевую ничью с черкасским ЛНЗ. «Колос» на три очка опережает своего ближайшего соперника и также идет с безвыигрышной серией, которая длится семь матчей (5 ничьих и 2 поражения). Примечательно, что три свои предыдущие встречи ковалевцы завершили со счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Украинская Премьер-лига Александрия Колос Ковалевка Александрия - Колос текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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