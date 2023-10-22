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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 04:46 | Обновлено 22 октября 2023, 04:47
29
0

Александия – Колос – 0:1. Ротань идет на дно. Видеообзор матча

Валерий Лучкевич передал привет бывшей команде

22 октября 2023, 04:46 | Обновлено 22 октября 2023, 04:47
29
0
Александия – Колос – 0:1. Ротань идет на дно. Видеообзор матча
ФК Александрия

Судьбу встречи между «Александрией» и «Колосом» решил один гол. Под самый занавес первого тайма его забил игрок гостей Валерий Лучкевич. Он передал своеобразный привет бывшей команде. «Александрия» почти весь второй тайм провела в большинстве благодаря удалению Кирилла Попова. Но поражение становится фирменным результатом для команды Руслана Ротаня.

«Александрия» не побеждает со второго тура. Руслан Ротань высказался по этому поводу. А вот «Колос» выиграл впервые с третьего тура.

УПЛ

9-й тур

«Александрия» «Колос» 0:1

Гол: Лучкевич, 45 (0:1).

Удаление: Попов, 53 («Колос»).

Видеообзор матча

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Александрия - Колос Александрия Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Украинская Премьер-лига Руслан Ротань
Источник Sport.ua
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