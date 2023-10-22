Александия – Колос – 0:1. Ротань идет на дно. Видеообзор матча
Валерий Лучкевич передал привет бывшей команде
Судьбу встречи между «Александрией» и «Колосом» решил один гол. Под самый занавес первого тайма его забил игрок гостей Валерий Лучкевич. Он передал своеобразный привет бывшей команде. «Александрия» почти весь второй тайм провела в большинстве благодаря удалению Кирилла Попова. Но поражение становится фирменным результатом для команды Руслана Ротаня.
«Александрия» не побеждает со второго тура. Руслан Ротань высказался по этому поводу. А вот «Колос» выиграл впервые с третьего тура.
УПЛ
9-й тур
«Александрия» – «Колос» – 0:1
Гол: Лучкевич, 45 (0:1).
Удаление: Попов, 53 («Колос»).
Видеообзор матча
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