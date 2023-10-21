В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 19:00.

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Александрия

«Александрия» пошла на паузу в чемпионате, вызванную играми национальных сборных, на тринадцатом месте. Но УПЛ возобновилась и команда Ротаня сразу же опустилась еще ниже, поскольку победу одержала «Заря». Теперь для восстановления хотя бы позиции не в зоне переходных матчей «Александрии» нужно побеждать.

А с этим у команды точно будут проблемы. Последняя победа датирована еще 2(!) туром. После того в восьми матчах удалось собрать всего лишь три очка, что вместе с двумя победами (кроме упомянутой выше, была такая еще и в первом туре) дало команде жалких девять пунктов.

Интересно, долго ли у боссов «Александрии» будет желание доверять Руслану Ротаню. Правда, вполне возможно, что даже при таких результатах тренер пойдет на повышение. Приходилось уже слышать мнение, что Ротань может даже возглавить «Шахтер». Конечно, это выглядит маловероятно, но кто бы этому удивился?

Дисквалифицированных на игру в команде нет, поэтому Ротань сможет выбрать сильнейших на данный момент исполнителей. В пользу тренера, правда, говорит его путь в молодежной сборной – Руслан Петрович упрямо гнул свою линию и с неудачника таки превратился в тренера, получившего олимпийскую лицензию. Посмотрим, как оно будет.

Колос

В активе «Колоса» все те же две победы. Но очков у ковалевцев целых двенадцать, поскольку сумели шесть раз в чемпионате сыграть вничью.

Такие результаты дали возможность находиться на девятом месте. Причем позиции Ярослава Вишняка кажутся более стабильными, чем в его визаве. Возможно, из-за меньшей медийной раскрученности.

Возвращаясь к ничьим, стоит отметить, что «Колос» особенно «любит» счет 0:0. В последних пяти матчах он был зафиксирован трижды (а два других тоже закончились вничью). Очевидно, что атака могла бы быть и лучше в плане реализации, хотя по именам за ту же «Александрию» выглядит гораздо лучше – Болбат, Безбородько, Мякушко...

Но есть то, что есть. Не особо верится, что даже отсутствие дисквалифицированных позволит «Колосу» победить. Проиграть, правда, тоже вряд ли ковалевцы смогут.

Статистика встреч

Всего сыграно в УПЛ 9 матчей: +4=2-3, разница мячей 15-11 в пользу «Александрии».

Ориентировочные составы

«Александрия»: Шевченко – Скорко, Логинов, Мартынюк, Эрнандес – Михайленко, Смирный – Калитвинцев, Ковалец, Шулянский – Кулаков.

«Колос»: Фесюн - Золотов, Бондаренко, Бурда, Черноморец - Богданов, Милько - Мякушко, Велетень, Болбат - Безбородько.

Прогноз на противостояние

Предположим, что ужасные серии обоих продолжатся, победу не одержит ни одна команда, но по голу все же они забьют.

21 октября, суббота