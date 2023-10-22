РОТАНЬ: «Александрия учится с помощью поражений»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился впечатлениями от матча с «Колосом» (0:1) в рамках 11-го тура УПЛ.

«Трудно комментировать, когда ты проигрываешь не по игре. Прежде всего, мне, пожалуй, досадно за ребят. Они очень хотели победить и были очень близки к победе. Были моменты, но это наша молодость, наше мастерство, чтобы реализовывать эти моменты. В первом тайме мы должны выигрывать со счетом 2:1, но так происходит, что пропускаем. Очень простые ошибки при простых передачах приводят к стандартам у наших ворот, с которых мы пропускаем.

Удивительно и неприятно. Впрочем, я ребятам сказал, что, к сожалению, сейчас мы так учимся и растем. Надо это претерпеть. У них очень высокий потенциал. Мы в них верим.

Что касается Ковальца, то, к сожалению, Кирилл получил травму. Насколько серьезную, или завтра, или послезавтра врачи после МРТ будут знать подробнее. Надеюсь, она будет не столь тяжелой», – сказал Руслан Ротань в интервью УПЛ-ТВ.

«Александрия» без побед со второго тура УПЛ. Неудачная 9-матчевая серия привела к падению команды Руслана Ротаня на 12-е место.