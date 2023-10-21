Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
В лондонском дерби Зинченко отыграл один тайм, Мудрик – полтора
В субботу, 21 октября, в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги встретились лондонские «Челси» и «Арсенал». Поединок на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился вничью.
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Первая половина встречи прошла при преимуществе «Челси». На протяжении стартовых двадцати минут «Арсенал» почти не выходил из своей половины поля: «синие» активно прессинговали. Логичным воплощением преимущества хозяев стал гол на 15-й минуте, хотя его и забили с пенальти, назначенного после просмотра видеоповтора. К одиннадцатиметровому привел момент с участием Мудрика: Стерлинг выполнил навес в штрафную, украинец выиграл позицию у Салиба и пытался пробить головой, после чего мяч попал в руку игроку «Арсенала». Пенальти уверенно реализовал Палмер.
«Арсенал» в течение всего первого тайма испытывал большие проблемы при построении атак. «Синие» прессинговали на чужой половине поля, не позволяя оппонентам продвигаться вперед. «Канониры» ошибались в передачах, не могли один в один обыграть оппонентов. Почти все время без мяча находились лидеры команды Эдегор и Сака. Зинченко в первом тайме запомнился несколькими неплохими передачами в направлении атакующей линии, а также тем, что в центре поля скосил Мудрика. За это Александр получил желтую карточку. Кроме того, Зинченко на второй минуте после перехвата в штрафной ошибся во время передачи. Благо, партнеры заблокировали удар Галлахера. Кстати, Мудрик, кроме участия в голевой атаке, более активными действиями не запомнился.
В начале второй половины встречи Мудрик отличился. Еще как! На 48-й минуте Михаил на левом фланге совершил забегание за Палмера, получил передачу и выполнил навес в штрафную. Мяч полетел по такой территории, что оказался в воротах. Ошибся Райя, который далеко вышел из ворот.
Пропущенный гол не отправил гостей в нокаут. Напротив, «канониры» заиграли лучше в атаке, наконец-то начали бить по воротам и попадать в створ (кстати, за весь первый тайм у гостей было только две попытки ударов). Однако в таком ключе игра продолжалась недолго. Приблизительно через 15 минут «Челси» снова взял игру под контроль. Казалось, что «синие» доведут матч до победы. Однако на 77-й минуте начудил голкипер Санчес. Он отдал пас на… Райса. Игрок «Арсенала» издали попал в пустые ворота. Похоже, в следующем матче оба голкипера не сыграют.
За шесть минут до завершения основного времени поединка «канониры» сравняли счет. Сака получил мяч на правом углу штрафной площадки, сместился немного назад и навесил на дальнюю штангу, Троссард в прыжке ногой переправил мяч в ворота.
«Челси» был гораздо лучше «Арсенала» в первом тайме. Во втором тайме то ли команде не хватило сил, то ли «канониры» заиграли настолько сильно, что «синие» начали ошибаться в защите и в итоге не удержали преимущество.
Английская Премьер-лига. 9-й тур.
«Челси» – «Арсенал» – 2:2
Палмер (15, пенальти), Мудрик (48) – Райс (77), Троссард (84).
Палмер (8), Силва (44), Кукурелья (71) – Зинченко (11).
«Челси»: Санчес, Колвилл, Силва, Кукурелья, Гюсто, Кайседо, Фернандес, Галахер, Палмер (Мадуеке, 84), Мудрик (Джексон, 65), Стерлинг (Джеймс, 84).
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо (Смит-Роу, 68), Эдегор (Гавертц, 78), Сака, Жезус (Нкетиа, 68), Мартинелли (Троссард, 78).
Стадион: «Стемфорд Бридж»
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Михайла активність приносить плоди. Нічия імені Мудрика для Челсі.
Шкода, що Челсі не втримало перемогу, аби гол Мудрика став переможним. Було б ще епічніше.
Але може тренер нарешті стане ставити Мудрика на весь матч чи на 80 хв. Бо Мудрик пішов і якось гра в Челсі і зупинилася.
Мудрик почав викарабкуватися зі своєю ями. Але знову те саме - дуже мало на нього грають партнери. Мудрик це такий гравець, коли тренер має давати настанову, аби при контратаках одразу шукали його і віддавали на забігання. Бо часто створює загрози.
1. Коли на нього навішували і захисник зіграв рукою. Тим самим захисник Арсеналу заробив пенальті.
2. Коли Миша подавав з флангу на свого партнера і в нього зрізався м'яч, і той влетів в ворота.
Поки що не має тої гри у Мудрика в Челсі за яку можна його похвалити. Не просто так його замінили.
Гра при Почетіно в Челсі почала налагоджуватися. З часом і гра Мудрика стане такою, що не будуть виникати питань, як сьогодні.
П.С. Мідрику тільки найкращого та виграти ЗМ. І не сприймайте об'єктивність за хейт. Хоча ті хто з розумом зі знаком мінус все одне це не зрозуміє.