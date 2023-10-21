ПОЧЕТТИНО: «Мудрик играл хорошо, но для меня он все еще не в лучшей форме»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал решение о замене Михаила Мудрика на 66-й минуте в матче 9-го тура АПЛ против лондонского «Арсенала»:

«Он играл хорошо, ему еще нужно совершенствоваться, для меня он все еще не в лучшей форме.

Нам нужны были изменения, усилив давление в нападении с Николасом Джексоном. Игра была ближе к 3:0, чем к 2:1.

Мы хотели оказать давление, а не говорить, что вот, 2:0, нам надо защитить результат».

21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2.