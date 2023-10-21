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21 октября 2023, 23:47 | Обновлено 22 октября 2023, 00:26
1598
4

ПОЧЕТТИНО: «Мудрик играл хорошо, но для меня он все еще не в лучшей форме»

Главный тренер «Челси» – о замене Михаила в матче 9-го тура АПЛ с «Арсеналом»

21 октября 2023, 23:47 | Обновлено 22 октября 2023, 00:26
1598
4
ПОЧЕТТИНО: «Мудрик играл хорошо, но для меня он все еще не в лучшей форме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал решение о замене Михаила Мудрика на 66-й минуте в матче 9-го тура АПЛ против лондонского «Арсенала»:

«Он играл хорошо, ему еще нужно совершенствоваться, для меня он все еще не в лучшей форме.

Нам нужны были изменения, усилив давление в нападении с Николасом Джексоном. Игра была ближе к 3:0, чем к 2:1.

Мы хотели оказать давление, а не говорить, что вот, 2:0, нам надо защитить результат».

21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2.

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Источник Football London
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Комментарии 4
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ЖОРА Жора124
Ми тільки за!!! Зроби з нього футбольну ферарі!))) 
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+3
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Severian742
Якщо порівняти як поступово змінюється Мудрик у кращу сторону то його прогрес є очевидним. Почеттіно вчергове довів що має підхід до гравців і добре вміє розкривати їх потенціал тому він знає про що говорить.  
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0
Burevestnik
Мудрик зіграв дуже добре.
але питання до тренера: шо  він казав команді під час перерви ???  
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0
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