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21.10.2023 19:30 - : -
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Англия
20 октября 2023, 04:45 |
116
0

Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 октября в 19:30 по Киеву

20 октября 2023, 04:45 |
116
0
Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом». Старт поединка намечен на 19:30 по киевскому времени.

Челси

Команда очень не вовремя была вынуждена распустить игроков по национальным сборным. Ведь только перед этим что-то начало получаться - и Мудрик наконец-то забил, и пенсионеры смогли последовательно обыграть Фулхэм (2-0) и Бернли (4-1). До этого еще и Брайтон выиграли, за счет единственного гола Джексона в начале 2-го тайма. Хотя общая картина не впечатляет. Даже с учетом указанных побед, пока что у синих, что потратили снова десятки, даже сотни миллионов, всего 11 очков после 8 туров и, как итог, только 11-е место в текущей турнирной таблицы. Впрочем, пока что у аргентинского наставника есть полная поддержка со стороны руководства. А долгожданная успешная серия побед должна использоваться как база для развития успехов. Но и соперник сейчас будет на порядок сильнее.

Арсенал

Клуб вступив в этом сезон в подзабытом статусе вице-чемпиона Туманного Альбиона - годами, при разных менеджерах, они фигурировали среди разочарований. Кроме того, красно-белые наконец-то вернулись в Лигу чемпионов. Но там, начав с разгромной победы с ПСВ, потом англичане удивили, уступив Лансу. Зато на внутренней арене получилось уже дважды обыграть Манчестер Сити, сначала в Суперкубке Англии, по пенальти, а потом и в крайнем туре АПЛ - единственный гол забил Мартинелли на 86-й минуте после дикого рикошета. В итоге сейчас команда с 20-ю очками идет в паре лидеров Премьер-Лиги - наравне со своими врагами из Тоттенхэма, с которым уже успели выдать 2-2 в дерби Северного Лондона.

Статистика личных встреч

Арсенал выиграл все 3 крайних поединка. Челси в последний раз побеждал еще в 2021-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо рассматривают Зинченко и компанию как фаворитом поединка. Но все же подстрахуемся по данному футбольному матчу форой 0 на победу гостей (коэффициент - 1,666).

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Источник Sport.ua
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