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Англия
20 октября 2023, 22:14 |
408
0

Челси – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура чемпионата Англии по футболу

20 октября 2023, 22:14 |
408
0
Челси – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21 октября, состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 19:30.

«Челси» ударно провел три поединка перед паузой на матчи сборных. Подопечные Маурисио Почеттино в АПЛ последовательно обыграли Фулхэм (2:0) и Бернли (4:1). В 1/16 финала Кубка английской лиги «синие» победили «Брайтон» (1:0).

«Арсенал» в нынешнем сезоне АПЛ еще не проигрывал. В последних пяти турах команда Микеля Артеты четыре раза выиграла и один раз сыграла вничью. «Канониры» в этом сезоне уже дважды обыграли «Манчестер Сити», сначала в Суперкубке Англии, по пенальти, а потом и в крайнем туре АПЛ – единственный гол забил Мартинелли на 86-й минуте после дикого рикошета.

«Арсенал» после 8 туров делит первое-второе места турнирной таблицы АПЛ с «Тоттенхэмом» - у команд по 20 очков. «Челси», который из рук вон плохо провел старт сезона, с 11 очками занимает 11 место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Арсенал», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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