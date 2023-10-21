21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 15-й минуте открыл Коул Палмер, реализовав пенальти. 11-метровый заработал украинец Михаил Мудрик, пробив головой в руку Вильяма Салиба.

На 48-й минуте Мудрик оформил гол-шедевр. Михаил совершил забегание за Палмера, получил передачу и пробил. Мяч полетел по такой траектории, что оказался в воротах. Ошибся далеко вышедший из ворот Давид Райя.

Мудрик был заменен на 66-й минуте. Вместо него появился Николас Джексон.

«Арсенал» смог вырвать ничью. На 77-й отличился Деклан Райс, а на 84-й – Леандро Троссард.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 46 минут, после чего вместо него вышел Такехиро Томиясу.

Английская Премьер-лига. 9-й тур. 21 октября

«Челси» – «Арсенал» – 2:2

Голы: Палмер (15, пенальти), Мудрик (48) – Райс (77), Троссард (84)

Видео голов и обзор матча: