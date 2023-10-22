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  4. Выиграли 3 матча за день! Сестры Колб взяли трофей на 25-тысячнике в Фаро
ITF
22 октября 2023, 00:59 |
44
0

Выиграли 3 матча за день! Сестры Колб взяли трофей на 25-тысячнике в Фаро

Украинки выиграли третий трофей в 2023 году

22 октября 2023, 00:59 |
44
0
Выиграли 3 матча за день! Сестры Колб взяли трофей на 25-тысячнике в Фаро
ITF. Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб выиграли парный титул на хардовом турнире серии ITF W25 в Фаро (Португалия).

21 октября сестры выиграли три поединка: четвертьфинальный, полуфинальный и финальный. Матчи на 25-тысячнике переносили из-за дождя.

Для Надежды и Марины Колб это был шестой финал в нынешнем сезоне. В конце июня они стали чемпионками турнира ITF W15 в польском Гданьске, 9 сентября дошли до финала в чешском Фридек-Мистеке (ITF W25) на грунте, 15 сентября сыграли в матче за трофей в Ле-Небуре, 30 сентября боролись за титул в Сантарене, а 13 октября выиграли трофей в Севилье.

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Надежда Колб Марина Колб
Источник Sport.ua
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