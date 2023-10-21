ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом
21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».
Украинские футболисты Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут.
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Счет в матче был открыт 15-й минуте. 11-метровый реализовал Коул Палмер.
На 48-й минуте Мудрик увеличил преимущество пенсионеров, забив невероятный гол.
❗️ ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
Мудрик совершил забегание за Палмера, получил передачу и пробил. Мяч полетел по такой траектории, что оказался в воротах. Ошибся далеко вышедший из ворот Райя.
Для украинца это 2-й мяч за «Челси» в официальных поединках.
OH MY WORD! 😳 pic.twitter.com/Ah9oD6oXo6— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 21, 2023
😍#CheArs pic.twitter.com/aYbIYCSKEG— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 21, 2023
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