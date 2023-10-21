Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
Англия
21 октября 2023, 20:45 | Обновлено 21 октября 2023, 21:17
35378
30

ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала

21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом

21 октября 2023, 20:45 | Обновлено 21 октября 2023, 21:17
35378
30
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».

Украинские футболисты Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет в матче был открыт 15-й минуте. 11-метровый реализовал Коул Палмер.

На 48-й минуте Мудрик увеличил преимущество пенсионеров, забив невероятный гол.

❗️ ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала

Мудрик совершил забегание за Палмера, получил передачу и пробил. Мяч полетел по такой траектории, что оказался в воротах. Ошибся далеко вышедший из ворот Райя.

Для украинца это 2-й мяч за «Челси» в официальных поединках.

По теме:
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Шахтер – ЛНЗ – 3:0. Удачное начало от Срны. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
Челси Арсенал Лондон Челси - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(115)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
Футбол | 21 октября 2023, 10:30 6
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут

«Ингулец» и «Карпаты» уже далеко оторвались от преследователей

Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Футбол | 20 октября 2023, 21:28 6
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере

Хорватский специалист с конца минувшего года возглавляет «Хайдук»

Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Футбол | 20.10.2023, 23:35
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Срна начал с победы. Шахтер переиграл ЛНЗ
Футбол | 21.10.2023, 18:51
Срна начал с победы. Шахтер переиграл ЛНЗ
Срна начал с победы. Шахтер переиграл ЛНЗ
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
Футбол | 21.10.2023, 19:59
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
Комментарии 30
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zeka23
Фартануло, звичайно. Але матч чи не найкращий з поки зіграних Мудриком в Челсі: гол забив і пенальті заробив.
Ответить
+15
Gargantua
мяч срезался очень удачно
но когда то же должно было и повезти?
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Тут ещё нужно отметить важность этого гола-красавца...особенно в таком принципиальном матче
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
rizzo
До голу року дуже далеко. Вдало зрізався м'яч, але Михайлу мало було колись повезти
Ответить
+5
Darkness1984
Я звісно радію за Михайла.. але, спорт ба.. це далеко на гол року
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Pop
Був не точний пас,став чудовий гол,а зряче забив Караваєв македонцям
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
ash
Це матч Мудрика!
Ответить
+5
Владислав Рейский
гол хорош
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
AutumnBridge
Это же ему Караваев показал, как надо!   Вот и польза от игр за сборную  Украины.
Ответить
+2
Alehandro
Нагадав перший м"яч Зіни за МанСіті. Цікаво, Мудрик також буде до останнього заперечувати, що насправді робив навіс і залетіло випадково?)
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Socrates39
Тепер Зінченко позбавить Мудрика можливості мати потомство 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
samird
Забив - і молодець! Ще й пенальті заробив разом з Рахімом. Але навіщо ці гучні заголовки? Це ж махрова кацапщина. М'яч явно дуже вдало зрізався у ворота після не дуже вдалої передачі.
Ответить
+1
Vladimir Shevchenko
Каравая школа))
Ответить
+1
30263
Челсі віддав перемогу. Забивай Джексон та Палмер... Краща гра Челсі, хоч і ......
Ответить
+1
Gagik
воротник у челси клоун конечно редкий...
Ответить
+1
Alex.Kherson
Та ні.Не "гол року".Просто вдало "зрізався" м'яч
Ответить
+1
romanchik.8409
Гол хорош👏👏👏💙💛
Ответить
+1
KIEWADIM
Кто Как Бог!
Ответить
0
Pychnenko
После такой игры Мудрыка, кто-то в Арсенале начнет локти кусать, а в Челси будут руки потирать, учитыввая его молодость и задатки. Вот такая х...ня, малята.
Ответить
0
Falko
Зізя, ау! Твій вихід
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
21.10.2023, 04:20 18
Теннис
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
20.10.2023, 07:20 12
Футбол
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
19.10.2023, 18:52
Бокс
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
20.10.2023, 11:00 2
Футбол
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
20.10.2023, 08:20 1
Футбол
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем