21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».

Украинские футболисты Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет в матче был открыт 15-й минуте. 11-метровый реализовал Коул Палмер.

На 48-й минуте Мудрик увеличил преимущество пенсионеров, забив невероятный гол.

❗️ ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала

Мудрик совершил забегание за Палмера, получил передачу и пробил. Мяч полетел по такой траектории, что оказался в воротах. Ошибся далеко вышедший из ворот Райя.

Для украинца это 2-й мяч за «Челси» в официальных поединках.