Разгром в 3-м сете. Цуренко уступила Паолини в полуфинале турнира в Тунисе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 34) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

В полуфинале украинка в трех сетах уступила первой сеяной Жасмин Паолини (Италия, WTA 30) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 250 Монастир. Хард. 1/2 финала

Жасмин Паолини (Италия) [1] – Леся Цуренко (Украина) [2] – 6:2, 4:6, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Для украинки это был второй полуфинал в нынешнем сезоне. В феврале Цуренко дошла до финала на турнире в Хуахине.

В финале Паолини сыграет против победительницы матча Клара Бюрель – Элизе Мертенс.