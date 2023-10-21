Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Разгром в 3-м сете. Цуренко уступила Паолини в полуфинале турнира в Тунисе
WTA
21 октября 2023, 18:33 | Обновлено 21 октября 2023, 18:44
701
8

Разгром в 3-м сете. Цуренко уступила Паолини в полуфинале турнира в Тунисе

Леся в трех партиях проиграла Жасмин на соревнованиях WTA 250 в Монастире

21 октября 2023, 18:33 | Обновлено 21 октября 2023, 18:44
701
8
Разгром в 3-м сете. Цуренко уступила Паолини в полуфинале турнира в Тунисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 34) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

В полуфинале украинка в трех сетах уступила первой сеяной Жасмин Паолини (Италия, WTA 30) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 250 Монастир. Хард. 1/2 финала

Жасмин Паолини (Италия) [1] – Леся Цуренко (Украина) [2] – 6:2, 4:6, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Для украинки это был второй полуфинал в нынешнем сезоне. В феврале Цуренко дошла до финала на турнире в Хуахине.

В финале Паолини сыграет против победительницы матча Клара Бюрель – Элизе Мертенс.

По теме:
Леся Цуренко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Цуренко идет за трофеем. Определены полуфиналистки турнира в Монастире
Цуренко уверенно обыграла Паррисас Диас в четвертьфинале турнира в Тунисе
Жасмин Паолини Леся Цуренко WTA Монастир
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марченко вышел в финал челленджера в Гамбурге
Теннис | 21 октября 2023, 15:46 2
Марченко вышел в финал челленджера в Гамбурге
Марченко вышел в финал челленджера в Гамбурге

Илья оказался сильнее Билли Харриса из Великобритании

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
Футбол | 21 октября 2023, 14:56 5
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»

Главный тренер «Челси» отреагировал на угрозы Александра

Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Футбол | 21.10.2023, 10:00
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Футбол | 20.10.2023, 21:46
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Футбол | 20.10.2023, 21:28
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romanchik.8409
Не снялась...  Это уже достижение 
Ответить
+4
Віталій Дубенський
Хотілося б, щоб Леся ще трохи повиступала, щось ще завоювала, але ж і суперниці молоді теж цього хочуть. На жаль інші наші дівчата до рівня Еліни й Лесі якось не дотягують. Трохи подивився другий сет, а далі переключився знов на трансляцію гри юної Вероніки - дитина не підвела, хоча через ті гойдалки по ходу протистояння з француженкою добряче мої нерви потріпала.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Науменко
 Ще вчора казала як їй подобається грати в Тунісі , незалежно від обставин. 2018, в Акапулько, "вмираюча" Леся взяла титул. Наразі не вийшло. А так здоров'я і успіхів надалі.
Ответить
+1
T-800
навіть Касаткіна її громила в цьому році
Ответить
0
T-800
поразки цуренчихи: 62 46 62 (мінус 6), 63 00 (знялась), 36 60 60 (мінус9), 61 63 (мінус8), 61 46 63 (проти ТТ), 61 63 (мінус 8), 62 62 (проти Ястремської)
ЦЕ ЖАХІТТЯ
Ответить
0
naverland
Как и говорил Паолини неудобная соперница для украинок.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
21.10.2023, 10:30 6
Футбол
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Виктор ВАЦКО: «Степаненко предложил не заявлять его на матч с Мальтой»
Виктор ВАЦКО: «Степаненко предложил не заявлять его на матч с Мальтой»
19.10.2023, 17:41 2
Футбол
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
20.10.2023, 08:20 1
Футбол
Украинец Юлиан Бойко сыграет с чемпионом мира в первом раунде Scottish Open
Украинец Юлиан Бойко сыграет с чемпионом мира в первом раунде Scottish Open
19.10.2023, 22:19 6
Снукер
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
20.10.2023, 05:32
Снукер
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
20.10.2023, 11:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем