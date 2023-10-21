Разгром в 3-м сете. Цуренко уступила Паолини в полуфинале турнира в Тунисе
Леся в трех партиях проиграла Жасмин на соревнованиях WTA 250 в Монастире
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 34) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Монастире (Тунис).
В полуфинале украинка в трех сетах уступила первой сеяной Жасмин Паолини (Италия, WTA 30) за 2 часа и 24 минуты.
WTA 250 Монастир. Хард. 1/2 финала
Жасмин Паолини (Италия) [1] – Леся Цуренко (Украина) [2] – 6:2, 4:6, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
Для украинки это был второй полуфинал в нынешнем сезоне. В феврале Цуренко дошла до финала на турнире в Хуахине.
В финале Паолини сыграет против победительницы матча Клара Бюрель – Элизе Мертенс.
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