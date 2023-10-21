Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца

45-летний Эду Гаспар вот уже более четырех лет занимает одну из руководящих должностей в лондонском «Арсенале». Сперва он являлся техническим директором «канониров», но в ноябре минувшего года спектр его обязанностей был несколько скорректирован, и сейчас бразилец является спортивным директором клуба.

Эду - далеко не случайный персонаж в «Арсенале». Здесь он успел полюбиться болельщикам еще в период карьеры футболиста, проведя в футболке «канониров» 127 матчей (15 голов и 6 ассистов) за три с половиной года – с января 2002-го по июль 2005-го. Однако после своего возвращения в «Арсенал» уже в роли одного из топ-менеджеров Эду пришлось далеко несладко. Болельщики «канониров» жестко критиковали бразильца за провальные трансферные кампании и неадекватную трату денег на игроков, которые того не заслуживали. Яркий пример – ивуарийский вингер Николя Пепе, за которого «Арсенал» летом 2019-го заплатил «Лиллю» рекордные для себя на тот момент 80 миллионов евро, но новобранец оказался абсолютно неподходящей фигурой для лондонской команды, и после месяцев разочарований, а также скитаний по арендам, летом 2023-го наконец-то покинул клуб, уйдя в «Трабзонспор» на правах свободного агента.

С тех пор Эду, очевидно, сделал ряд выводов, и не позволял «Арсеналу» бездумно и крайне нерационально расходовать финансовые ресурсы. А едва ли не основную похвалу от многих фанатов и экспертов бразилец, как и главный тренер «канониров» Микель Артета, с которым у спортивного директора сложились очень конструктивные деловые отношения, получил за то, что убедил владельцев клуба в определенный момент прекратить торги с «Шахтером» по вингеру Михаилу Мудрику.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (№10) наконец-то забил за Челси в АПЛ

О том, что Мудрик должен стать новобранцем «Арсенала» активно судачили во всех серьезных британских изданиях с конца 2022-го и в самом начале 2023-го. Однако в какой-то момент в переговоры «канониров» и «горняков» внезапно для первых и к огромной радости для вторых вклинился «Челси». Лондонцы, во главе которых стоит амбициозный американский консорциум под началом Тодда Боэли, продемонстрировали крайне агрессивную политику во время последних трансферных окон, скупив огромное количество топовых новичков на просто невообразимую сумму…

В самом начале общения с «Арсеналом» по потенциальному трансферу Мудрика «Шахтер», известный своей жесткостью в ведении переговоров по лидерам команды, обозначил четкий ориентир суммы сделки, от которого он отходить не намерен – 100 миллионов евро. Уже тогда было понятно, что как-то торговаться с «горняками» можно только по формату трансфера, но общая его сумма, с учетом бонусов, должна составить ровно столько, сколько хотят в «Шахтере».

«Арсенал» начал торги довольно осторожно, предложив «Шахтеру» чуть больше 60 миллионов евро, что являлось, по сути, своего рода «запевом». Затем стороны углубились в дискуссии и в какой-то момент стало понятно, что они могут прийти к соглашению, если бы не вмешательство «Челси». «Синие» представили «горнякам» значительно более интересное предложение на общую сумму в 100 миллионов евро (70 – сразу, 30 – в виде бонусов), после чего в «Арсенале» предпочли отказаться от дальнейших торгов и уступить Мудрика конкуренту по английской Премьер-лиге.

Поговаривают, что едва ли не ключевую роль в таком сценарии переговоров «Арсенала» по Мудрику сыграл Эду Гаспар. Именно бразилец настоял на том, что его клубу не стоит ввязываться в трансферные игрища с «Челси», а лучше сосредоточиться на других кандидатурах возможного усиления состава. И если в первые дни и даже недели Эду нещадно критиковали фанаты за проявление недостаточной амбициозности и нежелание помочь Микелю Артете в борьбе за чемпионство, то очень быстро гнев сменился на милость.

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке проявил полное согласие с позицией Эду, вследствие чего Мудрик отправился в «Челси», а «канониры» на левый фланг атаки всего-то за 24 миллиона евро подписали из «Брайтона» Леандро Троссарда. И пока украинец усиленно пытался адаптироваться к условиям английской Премьер-лиги, так и не продемонстрировав способности сделать это быстро и успешно, бельгийский новичок «Арсенала», который был прекрасно знаком с чемпионатом, с ходу выдал феноменальный второй отрезок сезона, отличившись 1 голом и 10 ассистами в 20 матчах в рамках внутреннего чемпионата.

Именно в этот момент в английской прессе начали активно нахваливать Эду, вспоминая ряд предыдущих очень удачных решений бразильского функционера. В частности, летом 2022 года «Арсенал» вел активные переговоры с «Аяксом» о переходе центрального защитника Лисандро Мартинеса, но в определенный момент просто «сошел с дистанции», посчитав запрашиваемую нидерландцами сумму за аргентинца абсолютно необоснованной. Впоследствии Мартинес оказался в «Манчестер Юнайтед», который заплатил 57 миллионов евро, и также столкнулся с рядом проблем как игрового, так и неигрового характера.

В январе нынешнего года «Арсенал» также вел переговоры по аренде из «Атлетико» португальца Жоау Фелиша, но когда «матрасники» запросили 11 миллионов евро компенсации за полгода контракта футболиста, Эду быстро свернул переговоры, а игрок ушел в «Челси», где так и не стал лидером команды.

Именно за проявившуюся в последнее время готовность в какой-то момент просто выйти из переговорного процесса, если он складывается не по правильному сценарию, «Арсенал» в целом и Эду в частности и хвалят. Такой подход позволяет «канонирам» иметь наибольшие шансы на выгодную сделку, потому как «Арсенал» теперь просто может вести переговоры по принципу «берите эту сумму и отдавайте нам игрока, иначе трансфера не будет», на что не способен «Челси», показавший, что с него можно требовать практически любые деньги. «Манчестер Юнайтед» – это еще одна жертва своих откровенно неразумных действий на рынке в предыдущие годы. После ряда явных переплат за футболистов (самые свежие примеры – это Антони, Онана, чуть ранее Санчо) вряд ли кто-то из потенциальных продавцов сейчас решится сделать скидку такому проекту, которым ныне являются «красные дьяволы».

Именно поэтому Эду Гаспар в настоящий момент находится «на коне». Ему уже практически не припоминают провальный трансфер Николя Пепе, а все чаще хвалят за своевременный уход с переговорного трека по Мудрику, который мог бы навлечь критику за крайне дорогостоящее подписание украинца не на «Челси», а именно на «Арсенал». Впрочем, здесь важно не забывать иного – летом «канониры» все-таки обожглись на подписании как минимум одного новобранца, которого очень хотел видеть среди своих подопечных Микель Артета.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Речь о переходе немца Кая Хаверца, за которого «Арсенал» заплатил «Челси» 75 миллионов евро, чем фактически позволил «синим» компенсировать почти все затраты, понесенные клубом при подписании футболиста в сентябре 2020 года из «Байера». Хаверц, которому, в отличие от Мудрика, не приходилось при смене команды адаптироваться еще и к новой лиге, в 8 матчах нынешнего сезона АПЛ записал на свой счет лишь 1 забитый мяч и 1 результативную передачу, и этого объективно мало, чтобы считать покупку Кая успехом Эду.

Более того, по мнению ряда агентов-участников топовых сделок, опрос среди которых не так давно провело авторитетное издание The Athletic, худшим трансфером лета 2023 года в АПЛ стал именно переезд Хаверца со «Стэмфорд Бридж» на «Эмирейтс», который способен оказаться в менеджерской карьере Эду не менее неприятной «чернильной кляксой», нежели предыдущая история с Николя Пепе.

Впрочем, сегодня Эду Гаспар может быть хотя бы временно реабилитирован, если Хаверцу удастся забить или посредством результативной передачи помочь «Арсеналу» обыграть «Челси» в поединке 9-го тура АПЛ. С другой стороны, Михаил Мудрик, если окажется в составе «синих», несмотря на угрозы со стороны Александра Зинченко, постарается сделать все, чтобы заставить поклонников «канониров» еще раз задуматься, а таким ли уж правильным было январское решение спортивного директора «Арсенала» отказаться от торгов за быстроногого украинца…