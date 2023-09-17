453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли

В 2022 году в Челси произошла смена собственника: после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны путинский олигарх Роман Абрамович был лишен возможности продолжать владеть и распоряжаться лондонским клубом, и тот отошел в руки американскому консорциуму во главе с 49-летним Тоддом Боэли.

При Боэли Челси стал одним из самых знаковых игроков на мировом трансферном рынке, успел сменить несколько главных тренеров, однако пока «синие» так и не обеспечивают главного – результата. Учитывая колоссальные инвестиции в новых футболистов, которые уже сделал Боэли и его бизнес-партнеры, Челси прямо сейчас выглядит как большой мыльный пузырь, перенасыщенный сперва деньгами, а затем, что логично, и ожиданиями.

Что получится из проекта, который затеял Боэли, окончательно дадут понять ближайшие год или два, а пока давайте оценим, что дали Челси пять самых дорогостоящих новобранцев, подписанных при новом владельце. На них суммарно, на секундочку, было потрачено 452,7 миллиона евро!

5. Марк Кукурелья

Возраст: 25 лет

Гражданство: Испания

Позиция: левый фулбек

Трансфер из: Брайтона за 65,3 млн евро

Getty Images. Марк Кукурелья

На Туманном Альбионе испанец Кукурелья, являющийся воспитанником академии Барселоны, впервые появился в конце августа 2021 года. Тогда Марка за 18 миллионов евро из Хетафе выкупил Брайтон, и уже через год у «чаек» было немало предложений от топ-клубов о продаже фулбека.

Летом 2022-го ключевым претендентом на Кукурелью в СМИ сперва назывался Манчестер Сити. Клуб Хосепа Гвардиолы очень хотел заменить испанским игроком украинца Александра Зинченко, который был отпущен в Арсенал за 35 миллионов евро, однако слишком переплачивать за новобранца "горожане" не хотели. Сообщалось, что Манчестер Сити предлагал Брайтону 30 миллионов евро, однако "чайки" захотели выручить от продажи испанца не менее 50 миллионов.

В конечном итоге на горизонте объявился Челси, трансферную конкуренцию которому "горожане" проиграли. Лондонский клуб выложил за Кукурелью 65,3 миллионов евро, а Брайтон вскоре лишился не только испанского футболиста, но и главного тренера Грэма Поттера, которого "синие" также увели из стана "чаек", но уже в начале сентября 2022-го.

За сезон-2022/23 Кукурелья провел в стане Челси в рамках английской Премьер-лиги 24 матча, в которых отличился 2 результативными передачами. Во второй половине сезона испанца нередко критиковали за плохое взаимодействие с коллегами по левой "бровке" атаки Челси – в частности, украинцем Михаилом Мудриком, которого Кукурелья в ряде матчей словно не замечал.

Сейчас Кукурелья не является востребованным игроком для Маурисио Почеттино, и в конце августа в СМИ активно распространялись слухи о желании Челси куда-то отдать испанца. Среди вариантов назывался Манчестер Юнайтед, экстренно подыскивающий подмену для травмировавшегося Люка Шоу, но в конечном итоге «красные дьяволы» остановили выбор на Серхио Регилоне из Тоттенхэма, а Кукурелья остался на Стэмфорд Бридж – как минимум до января.

4. Михаил Мудрик

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина

Позиция: левый вингер

Трансфер из: Шахтера за 70 млн евро

Getty Images. Михаил Мудрик

Украинец Михаил Мудрик прекрасно проявил себя в осеннем отрезке розыгрыша Лиги чемпионов-2022/23 в составе Шахтера. Вингер в 6 матчах забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи, чего оказалось вполне достаточно, чтобы в январе 2023 года за ним выстроилась целая очередь из претендентов.

Учитывая то обстоятельство, что Шахтер выставил на Мудрика немыслимый, как виделось для многих, ценник в 100 миллионов евро, когорта из желающих подписать украинского таланта по объективным причинам существенно поредела. Фактически до конца оказались готовы идти только два клуба из Англии – Арсенал и Челси. Но именно "синие" предложили "горнякам" более выгодный и интересный формат сделки, хотя и сбили изначальную цену со 100 до 70 миллионов евро, прописав оставшиеся 30 миллионов в виде различных бонусов (по 5 миллионов евро Шахтер получит в случаях, если Челси с Мудриком выиграет АПЛ или ЛЧ, однако подобные выплаты будут проведены не более шести раз).

После переезда на Стэмфорд Бридж Михаил Мудрик преимущественно слышит лишь критику в свой адрес. Украинцу удалось качественно провести только дебютный матч против Ливерпуля, в котором он поражал активностью, однако затем Мудрик начал слишком часто транжирить моменты, заигрываться, не находить общего языка с некоторыми партнерами, и прогнозируемо оказался на скамейке запасных, когда на пост коуча Челси пришел Маурисио Почеттино.

Сейчас Мудрик лишь эпизодически появляется на поле у Почеттино, и не похоже, чтобы аргентинский наставник стремился что-либо менять в этом вопросе. Очевидно, что Михаилу придется сделать нечто невообразимое, чтобы заслужить доверие главного тренера Челси, или же в январе в клубе могут поставить вопрос о возможном уходе украинского легионера – вероятно, на правах аренды.

3. Уэсли Фофана

Возраст: 22 года

Гражданство: Франция

Позиция: центральный защитник

Трансфер из: Лестера за 80,4 млн евро

Getty Images. Уэсли Фофана

Еще в октябре 2020 года юного центрбека Сент-Этьена Уэсли Фофану заманил на Туманный Альбион Лестер. «Лисам» пришлось заплатить французскому клубу весьма пристойные 35 миллионов евро за центрбека, хотя номинальная оценочная стоимость того на момент трансфера составляла лишь 10 миллионов евро.

Однако пока карьера на Стэмфорд Бридж у французского защитника откровенно не заладилась. В АПЛ-2022/23 Фофана провел лишь 15 поединков за "синих", а существенную часть времени провел в лазарете из-за проблем с коленом. Фактически Уэсли был вне игры по медицинским причинам с октября 2022-го по февраль 2023-го.

Но хуже всего для Челси то, что в средине июля Фофана опять загремел на больничную койку. И снова у француза случились проблемы с коленом – на этот раз он разорвал крестообразную связку, и как ожидается, сможет вернуться на поле не раньше, чем в январе-феврале 2024 года…

2. Мойсес Кайседо

Возраст: 21 год

Гражданство: Эквадор

Позиция: опорный полузащитник

Трансфер из: Брайтона за 116 млн евро

Getty Images. Мойсес Кайседо

И вновь Челси нашел усиление для себя в Брайтоне! На этот раз "чайки" сумели как следует поторговаться с лондонцами, и за своего талантливого и перспективного эквадорского легионера выручили 116 миллионов евро, причем в будущем эта сумма может вырасти за счет дополнительных платежей, которые могут стать реальными при выполнении ряда условий.

В английскую Премьер-лигу Кайседо перебрался в начале февраля 2021 года из Индепендьенте дель Валье за весьма солидные, как для трансферного рынка Эквадора 28,2 миллионов евро. В августе 2021-го "чайки" решили отправить Мойсеса в аренду в бельгийский Беерсхот, но уже в начале 2022 года вернули обратно, и остаток сезона-2021/22 молодой южноамериканец доигрывал в АПЛ (8 матчей, 1 гол, 1 ассист).

Настоящим же открытием и лидером Брайтона Кайседо стал в сезоне-2022/23. Под руководством экс-коуча Шахтера Роберто Де Дзерби Мойсес продемонстрировал существенный прогресс, что позволило ему сыграть в 37 поединках чемпионата, и отличиться 1 голом и 1 ассистом, а еще получить сразу 10 желтых карточек, что дополнительно подчеркивает степень неуступчивости этого опорника в единоборствах, но никак не его недисциплинированность.

Впрочем, в Челси у Кайседо пока все складывается вовсе не так гладко, как это было в Брайтоне. В частности, после дебютного матча за "синих" в АПЛ против Вест Хэма (1:3), в котором эквадорец за 37 минут допустил 8 потерь мяча, экс-защитник Ливерпуля Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на британском телевидении, в пух и прах раскритиковал новичка "синих".

"Кайседо – это кошмар. Плохой, ленивый отбор. Он выходит, делает всего лишь третье касание в составе Челси и уже пытается пробивать по воротам. При этом, он и ранее не особо-то был известен благодаря забитым мячам. Не уверен, что его покупали для этого", – заявил Каррагер.

1. Энцо Фернандес

Возраст: 22 года

Гражданство: Аргентина

Позиция: опорный / центральный полузащитник

Трансфер из: Бенфики за 121 млн евро

Getty Images. Энцо Фернандес

Энцо Фернандес великолепно проявил себя на чемпионате мира-2022 в Катаре, где сборная Аргентины стала лучшей командой планеты, а сам опорный полузащитник получил приз как лучший молодой игрок мундиаля. Учитывая то обстоятельство, что с лета 2022-го хавбек выступал за Бенфику, которой его трансфер из Ривер Плейт обошелся в 44,25 миллиона евро, неудивительно, что за Энцо уже в январе 2023 года выстроилась очередь из топовых покупателей.

И Челси, как и во многих других ситуациях при Боэли, просто-напросто обошел конкурентов за счет лучшего с финансовой точки зрения предложения. Бенфика получила 121 миллион евро, а "синие" побили британский рекорд по сумме входящего трансфера.

Уже во второй части сезона-2022/23 Энцо Фернандес стал ключевой фигурой для своей новой команды (18 матчей, 2 ассиста в АПЛ), да и при Маурисио Почеттино позиции молодого аргентинца не пошатнулись, хотя сам футболист, если верить слухам из СМИ, не особо-то доволен тем, как складывается его карьера на Стэмфорд Бридж. В частности, не так давно в прессу просочились сплетни о том, что Фернандес якобы недоволен уровнем популярности в коллективе, а также считает, что команда в целом играет значительно ниже своих возможностей. По этим причинам Энцо даже готов в январе или летом 2024 года поставить вопрос об уходе из Челси, и тогда самая дорогая на текущий момент кадровая инвестиция Тодда Боэли также может оказаться лишь громким пшиком.

Текст: meta.ua/sport