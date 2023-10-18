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  4. ЗИНЧЕНКО: «Сказал Мудрику: «Если забьешь Арсеналу, оторву тебе яйца»
Англия
18 октября 2023, 11:46 | Обновлено 18 октября 2023, 11:47
1157
3

ЗИНЧЕНКО: «Сказал Мудрику: «Если забьешь Арсеналу, оторву тебе яйца»

Капитан сборной Украины – о первом голе Михаила за сборную

18 октября 2023, 11:46 | Обновлено 18 октября 2023, 11:47
1157
3
ЗИНЧЕНКО: «Сказал Мудрику: «Если забьешь Арсеналу, оторву тебе яйца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал дебютный гол-красавец Михаила Мудрика в матче отбора к Евро-2024 против Мальты (3:1).

«Я ему сказал, если ты сделаешь или попытаешься сделать это в субботу, оторву тебе яйца, так и сказал, извиняюсь за мой французский.

Но самое важное для нас было взять три очка. Я очень рад за него, за сборную, важный мяч Михаила, потому что он немножко успокоил игру», – сказал Зинченко.

21 октября «Челси» будет принимать «Арсенал» в рамках 9 тура АПЛ.

ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин

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сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Александр Зинченко Евро-2024 Михаил Мудрик Мальта - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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turist86
Зазвіздився. Спробував би таке Лужному сказати
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Fitness.sports
Интрига жесть уже. Это по круче Тайсона Фьюри заявочки
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