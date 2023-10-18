ЗИНЧЕНКО: «Сказал Мудрику: «Если забьешь Арсеналу, оторву тебе яйца»
Капитан сборной Украины – о первом голе Михаила за сборную
Капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал дебютный гол-красавец Михаила Мудрика в матче отбора к Евро-2024 против Мальты (3:1).
«Я ему сказал, если ты сделаешь или попытаешься сделать это в субботу, оторву тебе яйца, так и сказал, извиняюсь за мой французский.
Но самое важное для нас было взять три очка. Я очень рад за него, за сборную, важный мяч Михаила, потому что он немножко успокоил игру», – сказал Зинченко.
21 октября «Челси» будет принимать «Арсенал» в рамках 9 тура АПЛ.
ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин
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