ЗИНЧЕНКО: «Сказал Мудрику: «Если забьешь Арсеналу, оторву тебе яйца»

Капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал дебютный гол-красавец Михаила Мудрика в матче отбора к Евро-2024 против Мальты (3:1).

«Я ему сказал, если ты сделаешь или попытаешься сделать это в субботу, оторву тебе яйца, так и сказал, извиняюсь за мой французский.

Но самое важное для нас было взять три очка. Я очень рад за него, за сборную, важный мяч Михаила, потому что он немножко успокоил игру», – сказал Зинченко.

21 октября «Челси» будет принимать «Арсенал» в рамках 9 тура АПЛ.

ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин