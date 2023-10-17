Чемпионат Европы17 октября 2023, 23:37 | Обновлено 17 октября 2023, 23:53
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ВИДЕО. Супергол Мудрика! Хавбек исполнил шикарный удар издалека
Украина побеждает в матче 8-го тура квалификации Евро-2023 против Мальты
17 октября 2023, 23:37 | Обновлено 17 октября 2023, 23:53
2407
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Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).
❗️ ВИДЕО в Telegram: видео гола
На 85-й минуте шикарный гол ударом издалека забил Михаил Мудрик (3:1)
ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин
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