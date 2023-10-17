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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 23:37 | Обновлено 17 октября 2023, 23:53
2407
2

ВИДЕО. Супергол Мудрика! Хавбек исполнил шикарный удар издалека

Украина побеждает в матче 8-го тура квалификации Евро-2023 против Мальты

17 октября 2023, 23:37 | Обновлено 17 октября 2023, 23:53
2407
2
ВИДЕО. Супергол Мудрика! Хавбек исполнил шикарный удар издалека

Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).

❗️ ВИДЕО в Telegram: видео гола

На 85-й минуте шикарный гол ударом издалека забил Михаил Мудрик (3:1)

ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин

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Источник Sport.ua
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Severian742
Красава Міша. Гол дійсно  шикарний.
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+3
Sergey Romanchik
С почином! Дальше будет!
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0
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