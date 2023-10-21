Ожидаемый успех. Черноморец не оставил шансов Минаю
Владимир Штогрин принял участие во всех трех мячах команды Романа Григорчука
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур.
«Черноморец» – «Минай» - 3:0
Штогрин, 19, 68, Кузик, 81
Ралюченко, 48, Мельник, 72
«Черноморец»: Варакута – Брагару (Гучек, 90+2), Ермаков, Салюк, Путря – Васильев, Кузык (Авагимян, 84), Шпорн – Бадибанга (Дада, 87), Иеде (Хадида, 87), Штогрин (Вакула, 87).
«Минай»: Бандура – Булеза (Дмитрук, 38), Немчанинов, Мельник, Солдат – Витенчук – Рогозинский (Гечев, 54), Твердохлеб (Голубь, 66), Ралюченко (Кораблин, 65), Вишневский (Одарюк, 66) – Гуничев.
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
Удары (в створ): 18 (5) – 9 (4)
Угловые: 3 – 2
Оффсайды: 0 – 0.
ЧЕРНОМОРЕЦ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 28°C
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