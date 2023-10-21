Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ожидаемый успех. Черноморец не оставил шансов Минаю
Чемпионат Украины
Черноморец
21.10.2023 15:00 – FT 3 : 0
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 16:57 |
323
1

Ожидаемый успех. Черноморец не оставил шансов Минаю

Владимир Штогрин принял участие во всех трех мячах команды Романа Григорчука

21 октября 2023, 16:57 |
323
1
Ожидаемый успех. Черноморец не оставил шансов Минаю

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Черноморец» – «Минай» - 3:0

Штогрин, 19, 68, Кузик, 81

Ралюченко, 48, Мельник, 72

«Черноморец»: Варакута – Брагару (Гучек, 90+2), Ермаков, Салюк, Путря – Васильев, Кузык (Авагимян, 84), Шпорн – Бадибанга (Дада, 87), Иеде (Хадида, 87), Штогрин (Вакула, 87).

«Минай»: Бандура – Булеза (Дмитрук, 38), Немчанинов, Мельник, Солдат – Витенчук – Рогозинский (Гечев, 54), Твердохлеб (Голубь, 66), Ралюченко (Кораблин, 65), Вишневский (Одарюк, 66) – Гуничев.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 18 (5) – 9 (4)
Угловые: 3 – 2
Оффсайды: 0 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

По теме:
Карпаты минимально победили Ниву, Агробизнес разгромил Хуст
Динамо – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Срна назвал стартовый состав Шахтера на матч с ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Минай Черноморец - Минай отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
Футбол | 21 октября 2023, 14:56 0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»

Главный тренер «Челси» отреагировал на угрозы Александра

Президент Клужа: «Коноплянка не повторит ситуацию с Батистой»
Футбол | 21 октября 2023, 11:26 1
Президент Клужа: «Коноплянка не повторит ситуацию с Батистой»
Президент Клужа: «Коноплянка не повторит ситуацию с Батистой»

Кристи Балай не считает трансфер Евгения Коноплянки провалом

Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Футбол | 20.10.2023, 22:09
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
Теннис | 21.10.2023, 04:20
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Футбол | 20.10.2023, 23:35
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mishka_Tayson
Чи не вперше в цьому сезоні УПЛ я отримав задоволення від перегляду матчу. Минай чинив опір як міг - в доданий час навіть мав би забити гол престижу. Але у плані гри Чорноморець був на голову вищий. Гарні комбінації, гарні голи, гарна командна взаємодія. Відчувається, що у керма не фізрук знаходиться, а дійсно хороший тренер. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
20.10.2023, 13:28 37
Футбол
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
20.10.2023, 11:00 2
Футбол
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
21.10.2023, 04:05 7
MMA
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
20.10.2023, 21:46 19
Футбол
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
20.10.2023, 07:20 12
Футбол
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
21.10.2023, 06:00
Другие виды
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем