В субботу, 21 октября, в Одессе в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Черноморец» и «Минай».

Два гола в исполнении Андрея Штогрина и точный удар Ореста Кузыка принесли одесситам крупную победу со счетом 3:0.

Черноморец – Минай – 3:0. Видео голов, обзор матча