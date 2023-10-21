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Чемпионат Украины
Черноморец
21.10.2023 15:00 – FT 3 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 17:59 | Обновлено 21 октября 2023, 18:01
299
0

Черноморец – Минай – 3:0. Победный дубль Штогрина. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ

21 октября 2023, 17:59 | Обновлено 21 октября 2023, 18:01
299
0
Черноморец – Минай – 3:0. Победный дубль Штогрина. Видео голов, обзор матча
УПЛ

В субботу, 21 октября, в Одессе в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Черноморец» и «Минай».

Два гола в исполнении Андрея Штогрина и точный удар Ореста Кузыка принесли одесситам крупную победу со счетом 3:0.

Черноморец – Минай – 3:0. Видео голов, обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Черноморец).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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