21.10.2023 15:00 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига21 октября 2023, 17:59 | Обновлено 21 октября 2023, 18:01
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Черноморец – Минай – 3:0. Победный дубль Штогрина. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ
21 октября 2023, 17:59 | Обновлено 21 октября 2023, 18:01
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В субботу, 21 октября, в Одессе в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Черноморец» и «Минай».
Два гола в исполнении Андрея Штогрина и точный удар Ореста Кузыка принесли одесситам крупную победу со счетом 3:0.
Черноморец – Минай – 3:0. Видео голов, обзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Черноморец).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
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