Роман ГРИГОРЧУК: «В этом году борьба в турнирной таблице не на шутку»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о победе над «Минаем» (3:0).

«На первом месте, конечно, результат. Борьба в этом году не на шутку в турнирной таблице. Есть, к чему придраться, что исправлять, над чем работать. Однако об этом мы будем говорить потом между собой. Сейчас надо позитива, который каждому придаст уверенности в том, что мы делаем. Мы сегодня сделали немало.

Когда команда не пропускает, то это следствие не только отличных действий вратаря. Не только защитного звена. На это работает вся команда. Не скажу, что мы имели много недостатков, но определенные были. Над ними мы будем работать тоже», – сказал Григорчук.