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21.10.2023 15:00 – FT 3 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 17:28 | Обновлено 21 октября 2023, 18:04
704
0

Роман ГРИГОРЧУК: «В этом году борьба в турнирной таблице не на шутку»

Главный тренер «Черноморца» – о победе над «Минаем»

21 октября 2023, 17:28 | Обновлено 21 октября 2023, 18:04
704
0
Роман ГРИГОРЧУК: «В этом году борьба в турнирной таблице не на шутку»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о победе над «Минаем» (3:0).

«На первом месте, конечно, результат. Борьба в этом году не на шутку в турнирной таблице. Есть, к чему придраться, что исправлять, над чем работать. Однако об этом мы будем говорить потом между собой. Сейчас надо позитива, который каждому придаст уверенности в том, что мы делаем. Мы сегодня сделали немало.

Когда команда не пропускает, то это следствие не только отличных действий вратаря. Не только защитного звена. На это работает вся команда. Не скажу, что мы имели много недостатков, но определенные были. Над ними мы будем работать тоже», – сказал Григорчук.

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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Минай Черноморец - Минай
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