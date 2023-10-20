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Черноморец
21.10.2023 15:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 21:51 |
53
0

Черноморец – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

20 октября 2023, 21:51 |
53
0
Черноморец – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Черноморец Одесса

В субботу, 21-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

Коллектив Романа Григорчука набрал очень неплохие обороты в сентябре, но в текущем месяце еще не побеждал. Исправить положение «Черноморец» может уже в предстоящей игре против главного аутсайдера турнирной таблицы УПЛ, «Миная», который провел все матчи в срок, но при этом не выиграл ни в одном из них. Если же «моряки» допустят осечку, то конкуренты точно не упустят возможность этим воспользоваться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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