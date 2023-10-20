В субботу, 21-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

Коллектив Романа Григорчука набрал очень неплохие обороты в сентябре, но в текущем месяце еще не побеждал. Исправить положение «Черноморец» может уже в предстоящей игре против главного аутсайдера турнирной таблицы УПЛ, «Миная», который провел все матчи в срок, но при этом не выиграл ни в одном из них. Если же «моряки» допустят осечку, то конкуренты точно не упустят возможность этим воспользоваться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.