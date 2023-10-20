В субботу 21 октября в Одессе местный «Черноморец» в 11-м туре украинской Премьер-Лиги будет принимать аутсайдера турнира «Минай». Хозяева поля перед этим туром имеют в своем активе 16 очков, занимая 5 место в турнирной таблице. Что же касается гостей, то они на последнем месте: в 10 матчах у подопечных Владимира Шарана всего 4 ничьи и 6 поражений.

Черноморец

Перед игрой с «Минаем» одесситы вообще могли возглавлять турнирную таблицу Премьер-Лиги, если бы в предыдущем туре выиграли у «Кривбасса». Но, играя в Кривом Роге, они потерпели поражение со счетом 0:1. Исход того матча решил пенальти, который был назначен во втором тайме и реализован игроком хозяев поля Приходько. Далее как ни старались футболисты «Черноморца» уйти от поражения, этого им сделать не удалось.

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Если же говорить в целом, то первый круг для подопечных Романа Григорчука складывается неплохо. В их активе уже есть пять побед, в том числе над киевским «Динамо» 3:2, одним из лидеров нынешнего чемпионата «Полесьем» 1:0 и над неуступчивой «Александрией», причем в гостях со счетом 5:1. А по количеству забитых мячей (15) команда делит 4-5 места с тем же «Полесьем».

В то же время в пассиве одесситов есть 4 поражения, причем в двух турах подряд от «Ворсклы» 1:2 и от «Вереса» 1:3. Да в обороне, надо сказать, еще есть проблемы, о чем свидетельствуют 11 пропущенных мячей в нынешнем чемпионате. И все же позитива от игры «Черноморца» в этом сезоне гораздо больше, так что его болельщики вправе рассчитывать на победу в предстоящем поединке и на то, что команда поднимется еще выше в турнирной таблице.

Минай

А вот у «Миная» дела в чемпионате пока складываются совсем плохо. Десять матчей и ни одной победы. Команда забила всего 6 голов в ворота соперников, пропустив в свои уже 18. Это является худшим показателем среди всех участников турнира.

Если ранее «Минай» удачно проводил игры дома, то в нынешнем сезоне на родном стадионе подопечные Владимира Шарана сумели набрать всего два очка. А еще в их пассиве уже три поражения с крупным счетом, то есть с разницей в три гола. И это при том, что основной голкипер закарпатского клуба Александр Бандура много раз выручал своих партнеров от еще большего количества пропущенных мячей.

Но нельзя сказать, что «Минай» сегодня такой уж безнадежный аутсайдер, каким, к примеру, был в прошлом сезоне «Львов». Отдельные матчи он вполне может записать себе в актив. Вот и в прошлом туре минайцы не дали возможности обыграть себя львовскому «Руху», оставив свои ворота в неприкосновенности. Так что впереди еще достаточно матчей, чтобы суметь выправить ситуацию. И если удастся победить «Черноморец», то все может измениться в лучшую сторону.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги соперники успели провести всего 3 матча. И здесь, кстати, абсолютное равенство. У команд по одной победе и еще одна встреча завершилась вничью. Разница мячей 3-3. В сезоне 2022-2023 годов в первом круге в Минае победили гости со счетом 1:0 (гол с пенальти забил Путря). И во втором круге в Одессе хозяева проиграли с таким же результатом. Хотя отличился игрок «Черноморца» Хадида, но забил он не в чужие, а свои ворота.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Дада, Шпорн, Штогрин, Иеде, Бойчук

«Минай»: Бандура, Булеза, Немчанинов, Мельник, Солдат, Рогозинский, Кораблин, Витенчук, Одарюк, Твердохлеб, Вишневский

Прогноз на противостояние:

Одесситы наверняка постараются компенсировать потерю очков в Кривом Роге и будут стремиться закрепиться в группе лидеров. «Минаю» очень нужна первая в этом сезоне победа. Поэтому игра будет боевой и, предположим, что она завершится выигрышем «Черноморца» с минимальным преимуществом 2:1.

21 октября, суббота