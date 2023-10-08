Играли от соперника. Минай не дал развернуться атаке Руха

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев после гостевой победы над «Кривбассом» в стартовом составе своих подопечных произвел два изменения: вместо Пастуха и Ляха на поле вышли Соломон и Плюман. Владимир Шаран после домашнего поражения от «Оболони» в своем стартовом составе тоже совершил перестановки: вместо Кравчука, Дмитрука и Чуева на поле «Арены Львов» вышли Солдат, Рогозинский и Мельник.

Хозяева поля активнее приступили к игре и выполнили несколько угловых ударов, однако гости успевали опережать соперников и ликвидировали угрозы. Минайцы всей командой возвращались на свою половину поля и игрокам «Руха» непросто было пройти оборонительные редуты. В ход пошли дальние удары, но Роман пробил в руки Бандуры. Вместе с тем, одна из контратак «Миная» завершилась ударом головой Кораблина и Ледвий спасает команду, отбив мяч.

«Желто-черные» продолжали больше контролировать мяч, но до опасных моментов дело не доходило. «Минай» же имел возможность открыть счет, когда неприкрытый Рогозинский, замыкая передачу партнера, пробил сходу выше ворот. В свою очередь Соломон завершил свой рейд в штрафную дальним и неточным ударом мимо ворот. К концу тайма Слюбик после подачи Плюмана пробивал головой под перекладину и Бандура перевел мяч на угловой.

Активно оба соперника начали и второй тайм, в начале которого мог отличиться Сапуга, но с близкого расстояния попал в Мельника. Гости ответили дальним ударом Кораблина, пробившего в руки вратаря. Одна из затяжных атак «Руха» завершилась ударом Эдсона, пробившего в перекладину ворот. Не хватило точности и удару головой Климчука, который с близкого расстояния попал в Бандуру.

Могла завершиться взятием ворот и атака с участием джокеров «Руха». Квасница сделал передачу на Пастуха, но тот ударом сходу попал в дальнюю штангу. Вскоре Квасница при добивании сумел протолкнуть мяч в ворота, но арбитр зафиксировал положение вне игры. Подопечные Виталия Пономарева продолжали искать пути взятия ворот «Миная», однако надежно действовал на последнем рубеже Бандура, который в свое время выступал и за «Рух».

В итоге ничейный сериал в матчах «Руха» и «Миная» увеличился до четырех игр. Домашняя беспроигрышная клубная рекордная серия руховцев длится в УПЛ 12 матчей: четыре победы и восемь ничьих. Вместе с тем, прервалась голевая серия «желто-черных», которая с начала у чемпионата длилась 8 игр. Минайцы же с начала чемпионата и дальше не побеждают: четыре ничьих и шести поражений.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Рух» (замены): Квасниця – 6,5, Таллес – 6,0, Пастух – 6,5, Рунич – б/о.

«Минай» (замены): Дмитрук – 6,0, Вишневский – б/о, Ралюченко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Рух» – «Минай» - 0:0

Теслюк, 30 – Рогозинский, 23, Дмитрук, 79, Кораблин, 90+1

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч – Плюман (Таллес, 56), Эдсон (Пастух, 70), Сапуга – Соломон-Отабор (Рунич, 77), Климчук, Теслюк (Квасница, 46).

«Минай»: Бандура – Булеза, Немчанинов, Мельник, Солдат – Рогозинский (Ралюченко, 83), Кораблин, Витенчук, Одарюк (Дмитрук, 67) – Твердохлеб – Гуничев (Вишневский, 73).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

РУХ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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