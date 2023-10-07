В воскресенье, 8 октября, «Рух» на стадионе «Арена Львов» будет принимать «Минай». Ничейная серия руховцев с минайцами продолжается в УПЛ уже три игры.

Рух

Руховцы после гостевой победы в прошлом туре над «Кривбассом» находятся на шестом месте в турнирной таблице и имеют еще одну игру в запасе. Домашняя беспроигрышная клубная рекордная серия «Руха» длится в УПЛ 11 матчей: четыре победы и семь ничьих. Голевая серия руховцев продолжается в УПЛ 8 матчей (14 голов) и до повторения клубного рекорда еще одна игра. «Желто-черные» могут на своем поле в 20-й раз сыграть вничью в чемпионатах.

Вот предматчевое мнение главного тренера «Руха» Виталия Пономарева: «Нас ждет непростой матч и нельзя недооценивать «Минай». Закарпатцы отобрали очки у «Днепра-1» и «Зари». «Минай» – хорошо организованная и дисциплинированная команда, хорошо играющая на контратаках и качественно использующая стандарты. Нам нужно подготовиться к этому и нивелировать сильные стороны соперника».

Минай

«Минай» с начала чемпионата еще не почувствовал радости побед, трижды сыграв вничью и потерпев шесть поражений. В результате закарпатцы находятся на дне турнирной таблицы. При этом игроки «Миная» в нынешнем сезоне больше одного гола за матч не забивают. Главный тренер закарпатцев Владимир Шаран юбилейный, 300-й, раз будет делать установку на матч у руля четырех клубов: 261 – в чемпионатах, 12 – в еврокубках и 27 – в Кубке. Шаран во главе разных клубов может одержать 80-ю победу в УПЛ, в том числе 10-ю с «Минаем».

Статистика встреч

«Рух» и «Минай» ранее уже пять раз встречались в УПЛ и руховцы еще ни разу не проигрывали, одержав одну победу и четыре раза сыграв вничью. В общей сложности ничейная серия «желто-черных» с минайцами длится три игры. В последний раз руховцы принимали «Минай» 14 ноября прошлого года и поровну поделили очки с соперниками – ничья 1:1. В первом тайме счет открыл Юрий Климчук, а во второй половине игры спас гостей от поражения Иван Трубочкин.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Соловьян (Киев), который провел 11 игр в УПЛ. Ранее «Рух» при Соловьяне отыграл один матч в чемпионатах, сыграв вничью. «Минай» при этом арбитре проведет первую игру в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Рух» удерживает в чемпионате затяжной домашний беспроигрышный сериал, который длится 11 игр. «Минай» еще не побеждал в текущем сезоне УПЛ. Нашим прогнозом будет победа хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Плюман, Эдсон, Теслюк, Лях, Климчук.

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Дмитрук, Кравчук, Булеза, Витенчук, Чуев, Одарюк, Кораблин, Гуничев, Твердохлеб.

8 октября, воскресенье