Рух – Минай – 0:0. Снова ничья. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 10-го тура УПЛ
В воскресенье, 8 октября, состоялся поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и закарпатский «Минай».
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Рух» – «Минай» - 0:0
«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч – Плюман (Таллес, 56), Эдсон (Пастух, 70), Сапуга – Соломон-Отабор (Рунич, 77), Климчук, Теслюк (Квасница, 46).
«Минай»: Бандура – Булеза, Немчанинов, Мельник, Солдат – Рогозинский (Ралюченко, 83), Кораблин, Витенчук, Одарюк (Дмитрук, 67) – Твердохлеб – Гуничев (Вишневский, 73).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коллектив Владимира Шарана в очередной раз не победил в этом сезоне, но хотя бы сдержал оппонентов
Украинец сыграет против своей бывшей команды