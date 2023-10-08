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Чемпионат Украины
Рух Львов
08.10.2023 15:00 – FT 0 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 17:56 |
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0

Рух – Минай – 0:0. Снова ничья. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 10-го тура УПЛ

08 октября 2023, 17:56 |
100
0
Рух – Минай – 0:0. Снова ничья. Видеообзор матча
ФК Минай

В воскресенье, 8 октября, состоялся поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и закарпатский «Минай».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Рух» – «Минай» - 0:0

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч – Плюман (Таллес, 56), Эдсон (Пастух, 70), Сапуга – Соломон-Отабор (Рунич, 77), Климчук, Теслюк (Квасница, 46).

«Минай»: Бандура – Булеза, Немчанинов, Мельник, Солдат – Рогозинский (Ралюченко, 83), Кораблин, Витенчук, Одарюк (Дмитрук, 67) – Твердохлеб – Гуничев (Вишневский, 73).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай смотреть онлайн Рух Львов Рух - Минай
Источник Sport.ua
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