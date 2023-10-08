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Чемпионат Украины
Рух Львов
08.10.2023 15:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 01:22 | Обновлено 08 октября 2023, 01:26
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Рух – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

08 октября 2023, 01:22 | Обновлено 08 октября 2023, 01:26
20
0
Рух – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Рух Львов

В воскресенье, 8-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

После ошеломительного успеха в игре против «Кривбасса» на прошлых выходных (3:1), львовский «Рух» получил суперприз в виде возможности разжиться еще тремя очками по итогам игры против главного аутсайдера турнирной таблицы. «Минай» еще ни разу не побеждал в текущей кампании, поэтому к принципиальному региональному противостоянию подходит в очень плохом настроении. Даже победа не гарантирует команде Владимира Шарана опережение «Вереса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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