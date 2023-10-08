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Рух Львов
08.10.2023 15:00 – FT 0 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 17:45 | Обновлено 08 октября 2023, 18:25
1102
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Владимир ШАРАН: «Не понял действия арбитра на 60-й минуте»

Главный тренер «Миная» – о матче против «Руха»

08 октября 2023, 17:45 | Обновлено 08 октября 2023, 18:25
1102
0
Владимир ШАРАН: «Не понял действия арбитра на 60-й минуте»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал ничейный результат встречи своих подопечных с «Рухом» во Львове.

«Эмоции положительные, потому что после обидного поражения от «Оболони» ребята были подавлены и сегодня я хотел увидеть боевой дух. Не понимаю, почему мы проигрываем в играх, где не должны этого делать. Вроде бы, в коллективе все верно делаем, ребята работают на тренировках. Но чего-то не хватает.

Очень важно, что сегодня добыли один пункт. У «Руха» команда боевая, молодая. Понимали, что не выдержим тот темп на протяжении всего матча, поэтому сыграли более прагматично. Я доволен отношением и самоотдачей подопечных. В этих аспектах главное было не уступить сопернику.

Трудно перестраиваться по ходу чемпионата, игроки привыкли действовать по схеме «5-4-1», а сегодня сыграли «4-1-4-1». Тренировали эту схему, тщательно готовились к сопернику, знали о сильных сторонах – скорость, прессинг. Поэтому в перерыве еще сделали выводы и ребята рационально должны были использовать свои силы.

Не понял действий арбитра на 60-й минуте. Мне сказали, что Твердохлеб не нарушал правила. И при этом был первый на мяче и вышел один на один с голкипером. Стоило позволить доиграть эпизод и принять решение с помощью ВАР. Не понял этого решения».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Рух - Минай Владимир Шаран
Источник ФК Минай
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