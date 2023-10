Назарий Русин и Николай Кухаревич заявлены в запасе на матчи Чемпионшипа

Сегодня, 21 октября, проходит 12-й тур английского Чемпионшипа, в котором валлийский «Суонси» на домашнем поле будет принимать лидера сезона «Лестер», а «Сандерленд» сыграет на выезде против «Сток Сити».

Оба противостояния начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Нападающий «лебедей» Николай Кухаревич начнет сегодняшний поединок на скамье для запасных, в запасе «черных котов» также заявлен украинский форвард Назария Русин.

«Сандерленд» идет четвертым в турнирной таблице Чемпионшипа с 19 очками, а «Суонси» занимает 13 место с 15 зачетными баллами.

⚠️ 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 ⚠️



Here's how the #Swans line up for this afternoon's @SkyBetChamp fixture 🆚 Leicester City.



Brought to you in partnership with @the_lcvgroup. pic.twitter.com/J0taHDfOPU