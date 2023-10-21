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  4. Назарий Русин и Николай Кухаревич заявлены в запасе на матчи Чемпионшипа
Чемпионшип
21 октября 2023, 16:18 |
182
0

Назарий Русин и Николай Кухаревич заявлены в запасе на матчи Чемпионшипа

Поединки стартуют в 17:00

21 октября 2023, 16:18 |
182
0
Назарий Русин и Николай Кухаревич заявлены в запасе на матчи Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

Сегодня, 21 октября, проходит 12-й тур английского Чемпионшипа, в котором валлийский «Суонси» на домашнем поле будет принимать лидера сезона «Лестер», а «Сандерленд» сыграет на выезде против «Сток Сити».

Оба противостояния начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Нападающий «лебедей» Николай Кухаревич начнет сегодняшний поединок на скамье для запасных, в запасе «черных котов» также заявлен украинский форвард Назария Русин.

«Сандерленд» идет четвертым в турнирной таблице Чемпионшипа с 19 очками, а «Суонси» занимает 13 место с 15 зачетными баллами.

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Суонси Чемпионшип Николай Кухаревич Назарий Русин Лестер Сандерленд Сток Сити стартовые составы
Источник Sport.ua
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