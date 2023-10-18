Три очка на Мальте, шедевр Мудрика, проход Англии, ван Леувен имел конфликт

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 октября.

1. Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте

Украинцы одержали волевую победу

2. Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

3. Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией

Англия с победой над Италией решила задачу выхода в финальный раунд

4. РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч против Мальты

5. Англия победила Италию и вышла на Евро-2024

Итальянцы открыли счет, англичане ответили тремя результативными ударами

6A. Аргентина с дублем Месси обыграла Перу в отборе к ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира идут без потерь в квалификации мундиаля

6B. ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез

Бразилия уступила Уругваю со счетом 0:2 в квалификации ЧМ-2026

7. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбека Ювентуса дисквалифицировали на 7 месяцев за ставки

Федерация футбола Италии вынесла свой вердикт по Николо Фаджоли

8A. Цуренко разгромила французскую теннисистку на старте турнира в Тунисе

Леся обыграла Хлоэ Паке в двух сетах и вышла в 1/8 финала

8B. Завацкая обыграла испанку Бузас Манейро на турнире в Тунисе

Катарина после успеха в квалификации смогла стартовать с победы в основе

8C. Снигур обыграла третью сеяную на турнире WTA в Румынии

Отличный старт для Дарьи в Клуж-Напоке

9. Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты

Анри Бонелло – интересный персонаж, но его отец – еще более знаковый

10A. У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера

Возможно, это стало одной из причин увольнения тренера

10B. Что это было, Шахтер?!

Автор не удержался и бросил камень в огород ван Леувена и «горняков»

10C. Срна или есть варианты. Кто возглавит Шахтер после ван Леувена

Кто может возглавить донецкий клуб после отставки коуча