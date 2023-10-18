Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три очка на Мальте, шедевр Мудрика, проход Англии, ван Леувен имел конфликт
Другие новости
18 октября 2023, 08:59 | Обновлено 18 октября 2023, 09:15
1208
0

Три очка на Мальте, шедевр Мудрика, проход Англии, ван Леувен имел конфликт

Главные новости за 17 октября на Sport.ua

18 октября 2023, 08:59 | Обновлено 18 октября 2023, 09:15
1208
0
Три очка на Мальте, шедевр Мудрика, проход Англии, ван Леувен имел конфликт
MFA

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 октября.

1. Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Украинцы одержали волевую победу

2. Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

3. Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
Англия с победой над Италией решила задачу выхода в финальный раунд

4. РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч против Мальты

5. Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Итальянцы открыли счет, англичане ответили тремя результативными ударами

6A. Аргентина с дублем Месси обыграла Перу в отборе к ЧМ-2026
Действующие чемпионы мира идут без потерь в квалификации мундиаля

6B. ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
Бразилия уступила Уругваю со счетом 0:2 в квалификации ЧМ-2026

7. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбека Ювентуса дисквалифицировали на 7 месяцев за ставки
Федерация футбола Италии вынесла свой вердикт по Николо Фаджоли

8A. Цуренко разгромила французскую теннисистку на старте турнира в Тунисе
Леся обыграла Хлоэ Паке в двух сетах и вышла в 1/8 финала

8B. Завацкая обыграла испанку Бузас Манейро на турнире в Тунисе
Катарина после успеха в квалификации смогла стартовать с победы в основе

8C. Снигур обыграла третью сеяную на турнире WTA в Румынии
Отличный старт для Дарьи в Клуж-Напоке

9. Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Анри Бонелло – интересный персонаж, но его отец – еще более знаковый

10A. У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
Возможно, это стало одной из причин увольнения тренера

10B. Что это было, Шахтер?!
Автор не удержался и бросил камень в огород ван Леувена и «горняков»

10C. Срна или есть варианты. Кто возглавит Шахтер после ван Леувена
Кто может возглавить донецкий клуб после отставки коуча

По теме:
Украина шокировала Англию, теракт в Бельгии, увольнение ван Леувена
Испанцы пробились на Евро, детали побега Роспутько, победа гандболисток
Сейвы Трубина, шедевр Караваева, Луческу в Румынии, поражение Сокола
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
Футбол | 17 октября 2023, 16:58 31
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера

Возможно, это стало одной из причин увольнения тренера

Таблицы Евро-2025 U-21. Украинская молодежка идет на паузу лидером группы
Футбол | 18 октября 2023, 05:15 0
Таблицы Евро-2025 U-21. Украинская молодежка идет на паузу лидером группы
Таблицы Евро-2025 U-21. Украинская молодежка идет на паузу лидером группы

Вечером 17 октября завершились матчи октябрьского окна квалификации

Товарищеские матчи. Мексика и Германия сыграли вничью, США разгромили Гану
Футбол | 18.10.2023, 06:23
Товарищеские матчи. Мексика и Германия сыграли вничью, США разгромили Гану
Товарищеские матчи. Мексика и Германия сыграли вничью, США разгромили Гану
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Футбол | 17.10.2023, 10:10
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Футбол | 18.10.2023, 00:30
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
17.10.2023, 10:40
Бокс
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
16.10.2023, 18:43 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
16.10.2023, 16:17 132
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
17.10.2023, 02:14 2
Футбол
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Что это было, Шахтер?!
Что это было, Шахтер?!
17.10.2023, 06:30 75
Футбол
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
16.10.2023, 21:23 68
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем