Три очка на Мальте, шедевр Мудрика, проход Англии, ван Леувен имел конфликт
Главные новости за 17 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 октября.
1. Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Украинцы одержали волевую победу
2. Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024
3. Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
Англия с победой над Италией решила задачу выхода в финальный раунд
4. РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч против Мальты
5. Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Итальянцы открыли счет, англичане ответили тремя результативными ударами
6A. Аргентина с дублем Месси обыграла Перу в отборе к ЧМ-2026
Действующие чемпионы мира идут без потерь в квалификации мундиаля
6B. ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
Бразилия уступила Уругваю со счетом 0:2 в квалификации ЧМ-2026
7. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбека Ювентуса дисквалифицировали на 7 месяцев за ставки
Федерация футбола Италии вынесла свой вердикт по Николо Фаджоли
8A. Цуренко разгромила французскую теннисистку на старте турнира в Тунисе
Леся обыграла Хлоэ Паке в двух сетах и вышла в 1/8 финала
8B. Завацкая обыграла испанку Бузас Манейро на турнире в Тунисе
Катарина после успеха в квалификации смогла стартовать с победы в основе
8C. Снигур обыграла третью сеяную на турнире WTA в Румынии
Отличный старт для Дарьи в Клуж-Напоке
9. Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Анри Бонелло – интересный персонаж, но его отец – еще более знаковый
10A. У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
Возможно, это стало одной из причин увольнения тренера
10B. Что это было, Шахтер?!
Автор не удержался и бросил камень в огород ван Леувена и «горняков»
10C. Срна или есть варианты. Кто возглавит Шахтер после ван Леувена
Кто может возглавить донецкий клуб после отставки коуча
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