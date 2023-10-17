У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера

«Шахтер» во время паузы в чемпионате на матчи национальных сборных уволил Патрика ван Леувена, назначив исполняющим обязанности главного тренера Дарио Срну. Под руководством ван Леувена «горняки» провели в УПЛ лишь 9 матчей – меньше, чем с любым иностранным тренером клуба.

Как стало известно Sport.ua, у Патрика ван Леувена были не самые лучшие отношения с некоторыми игроками.

По информации нашего источника, нидерландец не нашел общий язык с лидерами команды – Тарасом Степаненко, Георгием Судаковым и Ярославом Ракицким. Лидерам не нравилось отношение тренера к игрокам, потеря статуса основного игрока Артемом Бондаренко, а также снисходительное отношение ван Леувена к игрокам, которые пришли в клуб по его протекции.

Отметим, что похожая ситуация у ван Леувена была в «Маккаби» Тель-Авив, где у тренера произошел конфликт с игроками, после чего испортилась атмосфера в команде.