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Украина. Премьер лига
17 октября 2023, 16:58 | Обновлено 17 октября 2023, 18:00
4170
7

У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера

Возможно, это стало одной из причин увольнения тренера

17 октября 2023, 16:58 | Обновлено 17 октября 2023, 18:00
4170
7
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

«Шахтер» во время паузы в чемпионате на матчи национальных сборных уволил Патрика ван Леувена, назначив исполняющим обязанности главного тренера Дарио Срну. Под руководством ван Леувена «горняки» провели в УПЛ лишь 9 матчей – меньше, чем с любым иностранным тренером клуба.

Как стало известно Sport.ua, у Патрика ван Леувена были не самые лучшие отношения с некоторыми игроками.

По информации нашего источника, нидерландец не нашел общий язык с лидерами команды – Тарасом Степаненко, Георгием Судаковым и Ярославом Ракицким. Лидерам не нравилось отношение тренера к игрокам, потеря статуса основного игрока Артемом Бондаренко, а также снисходительное отношение ван Леувена к игрокам, которые пришли в клуб по его протекции.

Отметим, что похожая ситуация у ван Леувена была в «Маккаби» Тель-Авив, где у тренера произошел конфликт с игроками, после чего испортилась атмосфера в команде.

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Патрик ван Леувен инсайд Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Алекс 19
Можно понять конфликт Роналду с дер хагом в мю..так это личность которая заслужила какоето привтлегии своей потрясающей игрой .но когда ракицкие судаковы конфликтуют с тренером то это глупо .Они никто .должны четко выполнять указания тренера .если их.поменяют на других.то завтра забудут 
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+3
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zzg77
Когда забирали его с Зари, не знали о конфликте в Маккаби? А в Заре тоже был конфликт? Напёрстки всё это!
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+2
AK.228
Патрік не святий
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0
MrStepanovM .
Якщо так то причина поважна
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0
Владислав Рейский
слили гоп компашка тренера видать, а так то шахта могли и подождать погромъ от барсы, тогда и логично типа было бы что после условных 8:О решили разойтись с ним, а не после удачного матча в лч
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0
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