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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 17:53 | Обновлено 16 октября 2023, 18:31
6074
68

ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера

Спортивный директор клуба заменит Патрика ван Леувена

16 октября 2023, 17:53 | Обновлено 16 октября 2023, 18:31
6074
68
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
ФК Шахтер. Дарио Срна

«Шахтер» официально сообщил о назначении исполняющим обязанности главного тренера первой команды Дарио Срны, который занимает должность спортивного директора клуба.

На посту главного тренера «Шахтера» Срна заменит Патрика ван Леувена, который был уволен сегодня. Таким образом, именно Срна будет готовить «Шахтер» к ближайшим матчам. Дебютным для Срны станет поединок УПЛ против «ЛНЗ» Черкассы 21 октября.

Ранее в СМИ уже появилась информация о том, что Срна станет исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера». При этом на должность постоянно го главного тренера рассматривается кандидатура другого хорвата – Ивана Леко.

Срна выступал за донецкую команду с 2003 по 2018 год, был капитаном команды. С сезона 2019/20 Дарио работает в системе клуба.

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Источник: Дарио Срна – исполняющий обязанности главного тренера Шахтера
Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу назначение тренера отставка новый тренер Шахтера
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 69
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Умник
Сердца пошли
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+11
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Kovalchuk
Допинговый серун это круто
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+7
Gargantua
Геннадию Орбу приготовиться!
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+7
Jaime_Lannister
Ну шо, бажаю пафосній симулянтці сильно облажатися.
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+6
sania
На першому тренуванні будуть відпрацьовувати валяння по полю, удари по ахілах, вереск на арбітра та фігурне висовування язику
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
NoMad
Треба буде пiсля кожного матчу брати допiнг-проби, бо це вiдомий у вузьких колах фармацевт
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Aries2005
"Якщо Шахтар не вийде з групи ЛЧ з першого місця, Даріо, звільню взагалі з Шахтаря!"
 Р.Л. Ахметов
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Болела
Мабуть до міжсезоння будуть дивитись Срну. Що покаже. Далі дивитись.
Ну… щось таке. Міг би і Лувен допрацювати два місяця. Мабуть…
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+4
BekXan
Срна скоріше за все це лише на час поки підберуть кандидатуру
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+3
AK.228
Відбулась мрія Срни😁
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+3
Віктор Коробка
Що заважає спочатку знайти заміну, а потім розривати контракт з тренером - не розумію. При всій повазі до Срни - він ще ніде нікого не тренував. Та й Леко - топ-тренер? Здаеться, знов почалися пошуки , як було до Луческу. Як це вже зає*ло!
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+2
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mayakovskiy1
Ну в будь якому разі це краще ніж біло. Бо такої безнадії як з Патріком не було ніколи. Срна мотиватор типу Йові. Попереду найважча частина сезону. В взимку вже новий коуч буде.
Тож рішення супер
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+2
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Pop
😂😂😂
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+2
Саша Денисов
Наступним буде граючий тренер палкін)) Ну а останнім тренером цієї іржавої помийки повинен стати ахмєтав.
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
roman75zpr
Первые выводы сделаем после игр с Барсой 
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+1
FunnyCat_____
Допинговый ковбой отомстил палкину за кента йовичевича и теперь лично будет показывать как надо( или не будет)
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+1
ALKOSruLKA
Йовічевіч рже з цих клоунів!
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0
Burevestnik
хто є членами його штабу, чи сам без членів, а якщо сам тоді це як ?    
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0
Показать Скрыть 3 ответа
mist76
Я так і думав, чекаємо продовження банкету))))
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0
Burevestnik
шкода, що Патрік не задовольнив ШД в повній мірі, чи не в повній мірі задовольнив керівництво клубу. При ньому в кінці вересня в команді вже почали вимальовуватись контури нового стилю гри. 
Срна лише виконуючий обов'язки, мабуть до січня 2024.
значить нового г. тренера вже підбирають і навряд, що з УПЛ, скоріше будуть зазивати ще якогось іноземця.
а якщо з УПЛ то кого?  
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0
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