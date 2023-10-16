ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера

«Шахтер» официально сообщил о назначении исполняющим обязанности главного тренера первой команды Дарио Срны, который занимает должность спортивного директора клуба.

На посту главного тренера «Шахтера» Срна заменит Патрика ван Леувена, который был уволен сегодня. Таким образом, именно Срна будет готовить «Шахтер» к ближайшим матчам. Дебютным для Срны станет поединок УПЛ против «ЛНЗ» Черкассы 21 октября.

Ранее в СМИ уже появилась информация о том, что Срна станет исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера». При этом на должность постоянно го главного тренера рассматривается кандидатура другого хорвата – Ивана Леко.

Срна выступал за донецкую команду с 2003 по 2018 год, был капитаном команды. С сезона 2019/20 Дарио работает в системе клуба.