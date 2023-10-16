Источник: Дарио Срна – исполняющий обязанности главного тренера Шахтера
16 октября руководство «горняков» отправило в отставку Патрика ван Леувена
41-летний хорватский специалист и легенда донецкого «Шахтера» Дарио Срна временно назначен исполняющим обязанности главного тренера «горняков».
Об этом сообщает Telegram-канад «Динамо Киев Inside». Ранее источник сообщал, что Срна лично заинтересован в назначении Ивана Леко из «Хайдука» на пост коуча «Шахтера».
Срна выступал за донецкую команду с 2003 по 2018 год. С сезона 2019/20 Дарио работает в системе клуба. Сейчас он является директором «Шахтера» по футболу.
Сегодня, 16 октября, руководство «Шахтера» официально объявило об отставке Патрика ван Леувена.
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