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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 17:02 | Обновлено 16 октября 2023, 17:04
2079
7

Источник: Дарио Срна – исполняющий обязанности главного тренера Шахтера

16 октября руководство «горняков» отправило в отставку Патрика ван Леувена

16 октября 2023, 17:02 | Обновлено 16 октября 2023, 17:04
2079
7
Источник: Дарио Срна – исполняющий обязанности главного тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

41-летний хорватский специалист и легенда донецкого «Шахтера» Дарио Срна временно назначен исполняющим обязанности главного тренера «горняков».

Об этом сообщает Telegram-канад «Динамо Киев Inside». Ранее источник сообщал, что Срна лично заинтересован в назначении Ивана Леко из «Хайдука» на пост коуча «Шахтера».

Срна выступал за донецкую команду с 2003 по 2018 год. С сезона 2019/20 Дарио работает в системе клуба. Сейчас он является директором «Шахтера» по футболу.

Сегодня, 16 октября, руководство «Шахтера» официально объявило об отставке Патрика ван Леувена.

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Дарио Срна назначение тренера Патрик ван Леувен Шахтер Донецк
Источник Telegram
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Комментарии 7
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FunnyCat_____
Ну учитывая что сырна открыто подсидел Ван Лувена, после того как поперли его кента Йовичевича, то вполне ожидаемо 
Теперь допинговый ковбой имеет возможность показать класс лично !!!
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+2
Перець
Сирник гравець був гарний, впарив Мудрика талантливий, дайте проявитися і в цій справі, а час покаже 
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+1
CheMP
Срна порве 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
locator-x
Срна - головний тренер, Палкін помічник. Секретарка Ахметова - масажист. Хто втулив Рінату Фон Леувена, той хай і відповідає. По-донецьки.
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0
Sashko57
Та нет, опять кого нибудь за 100 лямов втюхают. Опыт уже есть. Срна в этом деле знает толк.
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0
Umidulla Abdurazzokov
Будут всем допинг срочно колоть
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0
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